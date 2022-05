ZUMA Press/imago/Montage jW

Rettungsprogramm

Zu jW vom 17.5.: »›Neustart‹ nach links oder rechts«

Wer kann es leugnen? Die Partei Die Linke balanciert am Abgrund. Wenn im Juni nichts Grundlegendes geschieht, kann man sie als politische Kraft praktisch abschreiben. Manche meinen: »Na und? Sie taugt längst kaum mehr; kampfschwach, zunehmend im Osten wie im Westen entfremdet, nicht mehr eine eindeutige Friedenskraft.« Manche gute Leute treten aus der, ihrer Meinung nach, »zweiten SPD« aus. Wohl verständlich, aber falsch! Ohne Die Linke – wer wird im Bundestag gegen Aufrüstung und Kriegseinsätze sprechen? Wer wird Faschisten konsequent bekämpfen, ob mit »88«-Tätowierung oder Bundeswehr-Uniform? Wer wird für Mietenstopps eintreten und für höhere Renten mit 65 Jahren? Wieviel arbeiterfreundliche Entscheidungen wird die SPD treffen, ohne Angst vor der Partei Die Linke? Nur, Die Linke setzte sich für diese Ziele eher in den Parlamenten ein, nie genug in den Straßen. Wie oft waren ihre Mitglieder zahlreich, ideenreich, laut und sichtbar bei Protesten vor Kasernen, Luftstützpunkten, in Ramstein und Büchel? Wie organisiert sie – gegen Mieterhöhungen, Rentenbetrug, Rüstung und Kriegseinsätze? Wie geht sie vor, gegen Erdöl- und Frackingriesen, Waffenhersteller, Pharmagiganten, Automonopole, die Gedankenregler Facebook, Google, Twitter und Amazon, Herrscher wie Bezos, Gates, Springer und Musk? Wie klärt sie über das Ziel auf: Schlussendlich weg mit dem gierigen, blutdürstigen einen Prozent! Nur eine Neubelebung als Kampfverein kann die Partei retten und damit die wichtigen Vorteile des Rederechts in den Parlamenten und ­Medien, um sich dann kämpferisch für Streikende, Billigarbeiter und Arme einzusetzen. Und für den Frieden.

Mein Vorschlag für ein Programm:

1. Keine weitere Aufrüstung der Ukraine für einen »Sieg«, der zum Atomkrieg führen kann. Dafür: Verhandlungen, Diplomatie, Frieden sowie die Ablehnung von Hasstiraden und Aufrüstung – die an 1957 oder gar 1937 erinnern!

2. Die hundert Milliarden statt für Rüstung eher für bezahlbare Wohnungen, gute Schulen oder Verbesserung des Bahnverkehrs auf dem Lande ausgeben. Dafür in der Opposition kämpfen und nicht als Teil des Establishments. Koalitionen haben uns fast immer geschwächt.

3. Ein Dauerverbot für Zwangsräumungen von Wohnungen, Jugendzentren und Treffpunkten. Die Linke muss aktiv an den Kämpfen dagegen teilnehmen. »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« aktiv unterstützen und erweitern.

4. Kraftvolle, hörbare Unterstützung für Gorillas, Kassiererinnen, Pflegekräfte und alle Miesbezahlten sowie für alle Arbeiter, die für bessere Bedingungen kämpfen und streiken.

5. Solidarische Freundschaften mit Menschen migrantischer Abstammung pflegen, (…) mit gemeinsamen Aktionen wie Konzerten, Treffen, Feiern usw.

6. Mehr Kultur: Konzerte, groß und klein, Konferenzen sowie Lieder zum Mitsingen bei guten, kämpferischen Demos. Auch kluge, witzige Poster, Logos und Abzeichen.

Das sind viele Vorschläge. Ich meine, nur ein Programm dieser oder ähnlicher Ausrichtung kann die Partei noch einigen und retten.

Victor Grossman, Berlin

junge Welt ist anders

Zu jW vom 18.5.: »›Jeder Schuss ein Russ‹«

Vielen Dank für den dokumentierten Vortrag »›Jeder Schuss ein Russ‹« des ehemaligen Chefredakteurs Arnold Schölzel über das Versagen der deutschen Mainstreammedien. Seit dem 28. Februar 2022 lese ich die junge Welt, die ich mir regelmäßig an einem Kiosk kaufe. An diesem Tag genügte ein Blick auf die Schlagzeilen einer regionalen Tageszeitung, um mich für die junge Welt zu entscheiden. Die Entwicklung der Berichterstattung in den deutschen Medien ist für mich unfassbar, ebenso wie die gesamte Politik landesweit, auf EU-Ebene und darüber hinausgehend. Die Berichte, Meinungen und Kommentare in der jungen Welt sind für mich von großer Bedeutung, da sie mir zeigen, dass es Menschen gibt, die eine andere Sichtweise haben als die vom Staat propagierte. Es ist für mich außerordentlich schmerzhaft zu erleben, wie mit einem souveränen Land umgegangen wird, mit einem Präsidenten und seiner Regierung, der immer auf gute politische und wirtschaftliche Beziehungen großen Wert gelegt hat und auch in der aktuellen Krise verhandlungsbereit war. Eine durch die westlichen Staaten provozierte und propagierte absolute Trennung »Europas« von der Russischen Föderation und ihrem Präsidenten Wladimir Putin ist (…) völlig inakzeptabel. Der Preis für dieses Vorgehen wird in einer Größenordnung die Menschen in Europa belasten, wie sie noch gar nicht absehbar ist – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Die vorherigen guten Beziehungen in einer Weise zu vernichten, wie es gerade geschieht, ist unverantwortlich. Die Politik des »kollektiven Westens«, die Konfrontation und Eskalation erzwingen will um jeden Preis, muss gestoppt werden, bevor sie in einem europäischen Alptraum endet.

Dietlind Zobel, Magdeburg

Zutreffende Analyse

Zu jW vom 21./22.5.: »›Die USA wollen keinen Frieden‹«

Ich halte das Gespräch mit Oskar Lafontaine für eine absolut zutreffende Analyse der aktuellen Situation, gerade im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine sowie der aktuellen ­Krise der Partei Die Linke. Lafontaine hat die Partei aber nicht »abgeschrieben«, wenn ich den Artikel richtig interpretiere. Im Gegenteil, er erkennt an, dass sie im Prinzip jetzt mehr denn je gebraucht wird – im Interesse aller, die nicht zu dem Kreis der Besserverdienenden gehören. Insofern ist für mich aber nicht nachvollziehbar, warum Oskar Lafontaine gerade jetzt aus der Partei ausgetreten ist und nicht seine zweifellos vorhandene Expertise weiter in den Dienst der Sache stellt. Dass er dazu offensichtlich bereit und in der Lage ist, zeigte er ja erfreulicherweise durch seinen Auftritt auf dem Friedenskongress »Ohne NATO leben – Ideen zum Frieden«.

Andreas Bauer, Kahla