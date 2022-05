Protest gegen Kampfdrohnen

Oliver Dietze/dpa Demonstration gegen den Einsatz von Drohnen in Ramstein-Miesenbach

Laut der Gesellschaft Kultur des Friedens forderten am Sonnabend 150 Protestierende vor der Africom-Zentrale die Schließung der US-Militärbasen und kritisierten die Beschaffung bewaffneter Drohnen:

Am Samstag fand anlässlich des Katholikentages eine Protestaktion der Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) und von Pax Christi Rottenburg-Stuttgart vor der US-Kommandozentrale Africom in Möhringen statt. Der Journalist Franz Alt forderte vor den mehr als 150 Teilnehmern die Schließung von Africom und Eucom und eine Umwandlung des gesamten Areals in Sozialwohnungen, Solarparks und Kultureinrichtungen. Odilo Metzler von Pax Christi warnte davor, dass die von der Bundesregierung beschlossene Beschaffung von Kampfdrohnen den Einstieg in eine neue Kriegführung mit autonomen Waffen schaffe. Das risikolose Töten mit Drohnen sei ethisch genauso abzulehnen wie Hinrichtungen, nämlich als Terror, so Metzler. Er forderte ein Ende der Komplizenschaft Deutschlands mit Drohnenmorden, die vom Africom ausgehen und rief die US-Soldat:innen auf, den Terror vom Himmel z. B. in Somalia zu beenden und Menschenleben und ihre eigene Menschlichkeit und Würde zu schützen.

Heike Hänsel, kritisierte für die GKF die auf dem Katholikentag dominierenden Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine: »Statt den Krieg mit immer mehr Waffen zu verlängern, müssen endlich mit aller Kraft unter UN-Vermittlung ein sofortiger Waffenstillstand und politische Verhandlungen durch die Bundesregierung unterstützt werden, so wie bereits von Italien vorgeschlagen.« Hänsel kritisierte auch die Rolle des US-Eucom als Dreh-und Angelpunkt für Waffenlieferungen in die Ukraine. Es gelte »den Frieden zu gewinnen und nicht den Krieg«, wie der kürzlich verstorbene GKF-Vorsitzende Henning Zierock auf zahlreichen Kundgebungen gefordert hatte.

Das Bündnis »Zusmmenstehen« forderte am Sonnabend, Zensur und Schikane gegen politische Gefangene zu beenden:

Seit Donnertag, den 26. Mai, befinden sich (…) Gefangene der JVA Heimsheim in einem befristeten Solidaritätshungerstreik. Die Gefangenen (…) fordern die Rücknahme der Zensur kurdischer Fernsehsender in der JVA Stammheim. (…) Die Zensur von Medien hat eine lange Geschichte in deutschen Knästen, wenn es darum geht, politische Gefangene zu schikanieren und zu isolieren. Durch sie sollen unsere Gefangenen von politischen Debatten, Diskussionen, Einschätzungen zu aktuellen Ereignissen usw. ferngehalten werden, mit dem Ziel, sie im Knast weiter politisch zu isolieren und in letzter Konsequenz zu brechen. Um zwei Beispiele zu nennen: Immer wieder werden Briefe aufgehalten oder nur teilweise ausgehändigt. (…)

Nicht von ungefähr kommt diese Verschärfung der Haftbedingungen zu einem Zeitpunkt, an dem die Türkei einen erneuten Angriffskrieg auf die befreite Gesellschaft in Rojava plant und dafür ihre Zusage zu den NATO-Beitritten von Schweden und Finnland benutzt. Die BRD macht sich hier nur ein weiteres Mal zur Handlangerin Erdogans, indem sie gegen die kurdische Freiheitsbewegung in Deutschland und internationalistische Aktivist:innen mit Repression und Verboten vorgeht.