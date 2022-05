Trauer in Iran nach tödlichem Hauseinsturz

Teheran. Nach dem Hochhauseinsturz mit zahlreichen Todesopfern im Iran hat das Land am Sonntag der Opfer gedacht. Die Regierung in Teheran erklärte den Tag zum Tag der Trauer, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Die Zahl der bestätigten Todesopfer bei dem Unglück in der südwestiranischen Stadt Abadan stieg auf 29. Außerdem gebe es 37 Verletzte, erklärten die Behörden. Wie viele Menschen sich mutmaßlich noch unter den Trümmern befanden, teilten sie nicht mit. Am Sonnabend setzte die Polizei in Abadan örtlichen Medien zufolge Tränengas ein, um in der Nähe des Unglücksortes Hunderte Demonstranten auseinanderzutreiben. 13 mutmaßliche Verantwortliche des Unglücks wurden bislang festgenommen, darunter laut IRNA der aktuelle und zwei frühere Bürgermeister von Abadan. (AFP/jW)