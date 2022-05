Offensive im Nordirak gegen türkischen Angriff

Erbil. Die Guerillaverbände der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) haben eine Offensive gegen die türkische Armee in der Zap-Region der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak gestartet. Das Pressezentrum der Volksverteidigungskräfte (HPG) teilte laut ANF vom Sonntag mit, dass den türkischen Besatzungstruppen schwere Schläge versetzt worden seien. Nach HPG-Angaben wurden innerhalb von zwei Tagen 22 Militärs getötet, darunter ein Offizier. Zwei Soldaten wurden verletzt. Ankara hatte am 17. April einen Angriffskrieg gegen die unter kurdischer Kontrolle stehende Region gestartet. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag wurden seit Dienstag sieben Soldaten in der Autonomen Region getötet. (AFP/jW)