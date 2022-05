Kein Kanonenfutter

Celestino Arce Lavin/IMAGO/ZUMA Wire Trauer um einen gefallenen ukrainischen Soldaten in Lwiw (24.3.2022)

Am 24. Mai sind genau drei Monate seit dem Beginn der russischen »Sonderoperation« in der Ukraine vergangen. In dieser Zeit haben sich die Taktik der russischen Armee und die Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft verändert. In allen Städten und Dörfern der Ukraine trafen massenhaft Särge mit den Leichen ukrai­nischer Soldaten ein, was sowohl bei den noch lebenden Soldaten als auch bei ihren Angehörigen Panik auslöste.

Auf allen Friedhöfen in Kiew wurden Reihen neuer Gräber angelegt. Auf einigen von ihnen sind die Fahnen des neonazistischen »Asow«-Regiments, der nationalistischen »Aidar«-Bataillone und des »Rechten Sektors« zu sehen, aber 70 Prozent scheinen einfache Soldaten zu sein. In den zentralen Gassen der Friedhöfe werden neue Abschnitte des Asphaltbelags entfernt, um mehr Platz für neue Gräber zu schaffen.

Eine ältere, religiöse Frau hält alle Passanten an und ist zutiefst empört über den Tod der jungen Menschen. Das Grauen des Krieges ist in ihrer Stimme zu hören. »Gibt es wirklich keine Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen? Mir tun diese Menschen und die Menschen in Donezk leid, und mir tun die Russen leid«, klagt die Frau und wendet sich an alle, die vorbeigehen. Gegenwärtig gelten in der Ukraine selbst diese Worte als aufrührerisch.

Die ukrainischen Behörden versuchen immer noch, die Bevölkerung mit wöchentlichen Prognosen über eine »bevorstehende Gegenoffensive« und den Zusammenbruch Russlands »noch in diesem Jahr« zu beruhigen. Die ukrainischen Militärs, die direkt in die Kämpfe verwickelt sind, sind jedoch weit weniger optimistisch. Im Mai begann eine Welle von Protesten bei den Soldaten, die sich weigerten, Befehle zu befolgen, und ihren Angehörigen.

Die Mitglieder des Territorialen Verteidigungsbataillons von Tscherkassy (Paramilitärs) weigerten sich zu kämpfen und nahmen eine entsprechende Videobotschaft auf. Sie beklagen, dass viele von ihnen in der ersten Schlacht gefallen oder verwundet worden seien, aber keine medizinische Versorgung bekommen hätten. Sie halten ihre Anwesenheit an der Front für illegal, da die territoriale Verteidigung ausschließlich zur Verteidigung ihrer Städte organisiert wurde. »Wir wollen kein Kanonenfutter sein«, resümierten die meuternden Mitglieder. Daraufhin entwaffneten die Behörden sie und drohten ihnen mit Haft.

Zuvor hatten sich die Soldaten der 115. Brigade der Streitkräfte in Sewerodonezk geweigert, Befehle zu befolgen, und ein Video über schlechte Dienstbedingungen aufgenommen. Sie wurden daraufhin als Deserteure in ein Untersuchungsgefängnis gesperrt. Anfang Mai stürmten Frauen in der Stadt Chust in der Region Transkarpatien das Einberufungsbüro und protestierten gegen die Entsendung ihrer Männer von der Territorialverteidigung an die Front im Donbass. Der Leiter des Büros ging nicht darauf ein, woraufhin die Frauen begannen, Fenster einzuschlagen und in das Gebäude einzudringen.

Diese Proteste und die mangelnde Bereitschaft, »Kanonenfutter« zu sein, sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass die russische Armee im Mai ihre Taktik geändert hat. Anstatt mit Panzerkolonnen tief in die Ukraine einzudringen, wendet sie nun die Taktik an, die ukrainischen Streitkräfte mit Langstreckenartillerie langsam zu zermalmen und befestigte Gebiete in Staub zu »zerlegen«. Unter diesen Bedingungen hat das ukrainische Militär kaum eine Überlebenschance.

Wolodimir Selenskij behauptet, dass inzwischen 700.000 ukrainische Soldaten an den Kämpfen beteiligt sind. Das russische Militär in der Ukraine zählt nach Schätzungen des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow 167.000 Mann. Der Grund für den Rückzug der dreimal so großen Armee ist nicht so sehr der Mangel an Waffen, die von den NATO-Ländern sehr aktiv bereitgestellt werden, sondern die mangelnde Motivation der ukrainischen Soldaten.

Einige von ihnen wurden auf den Straßen von Charkiw dabei erwischt, wie sie Einberufungsbefehle für die Armee übergaben. Sie werden auch an Landwirte verteilt, die jetzt mit der Aussaat beschäftigt sind, um die Welt vor einer drohenden Hungersnot zu retten. Selbst der Berater des Innenministers, Wiktor Andrusiw, war über diese Praxis empört und erklärte, dass unmotivierte Soldaten an der Front eine Katastrophe seien, da sie in 100 Prozent der Fälle »Verweigerer« seien. Und wenn sie sich weigerten, an wichtigen Operationen teilzunehmen, störten sie diese nur, schrieb Andrusiw vergangene Woche auf seinem Telegram-Kanal.

Ein solcher Krieg wird bis zum letzten Ukrainer weitergehen, bis sich die vom Westen abhängige Ukraine zu konstruktiven Verhandlungen bereit erklärt. Die westlichen Führer sagen jedoch einen langwierigen Krieg voraus und fordern mehr Waffen. In der Zwischenzeit sagen die Arbeiter, die den Asphalt auf den Gassen der Friedhöfe für neue Gräber entfernen, dass sie ihre Arbeit nicht bewältigen können, weil sie nicht genug Hände haben. Einige von ihnen wurden direkt von ihrem Arbeitsplatz aus eingezogen, andere gingen nicht mehr zur Arbeit und zogen es vor, sich vor der Einberufung zu verstecken.