Mieter sollen weiter zahlen

Sven Hoppe/dpa Frieren und zahlen: Mieter haben bei Neuregelung der Emissionskostenverteilung schlechte Karten

Für Kohlendioxidemissionen, die beim Heizen entstehen, zahlen seit 2021 allein die Mieter. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Die Kosten für den umweltschädlichen CO2-Ausstoß sollen nach einem Zehn-Stufen-Modell zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden – sofern das Wohnhaus schlecht oder gar nicht gedämmt ist. Bei sehr hohen Emissionen des Treibhausgases würde der Vermieter neunzig Prozent der CO2-Gebühr tragen. Umgekehrt kommt nur der Mieter für die Kosten auf, wenn das Gebäude sehr gut energetisch gedämmt ist. Am vergangenen Mittwoch einigte sich das Bundeskabinett auf eine entsprechende Neuregelung, die die Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz, für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie Justiz in einem Eckpunktepapier vorgelegt hatten. Der Bundestag muss noch zustimmen.

Das neue Modell soll Vermieter zur energetischen Sanierung von Wohnhäusern, Mieter zum Drosseln der Heizung motivieren. Dabei bleibt allerdings unberücksichtigt, dass seit vielen Jahren die Kosten für Baumaßnahmen zur Wärmedämmung auf die Mieten umgelegt werden, so dass die Mieter die energetische Sanierung bezahlen, um später wegen der guten Dämmung wiederum allein für die CO2-Umlage aufkommen zu müssen.

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nannte die neue Kostenaufteilung gleichwohl sozial gerecht. Mieter könnten in gutgedämmten Wohnhäusern »durch ihr Verhalten noch dazu beitragen, Energie einzusparen und so die Heizkosten zu reduzieren«. Offenbar ist dem Minister unbekannt, dass die für die Dämmarbeiten auf die Miete umgelegten Baukosten nicht über die Heizung eingespart werden können – selbst wenn die Thermostate auf null gedreht werden. Mieterorganisationen haben oft darauf hingewiesen. Daraufhin wurde die prozentuale Umlage der Kosten für die Dämmarbeiten verringert, nicht aber die Möglichkeit an sich abgeschafft.

Kritik an der neuen Regelung kam von Vertretern der Mieter wie der Vermieter aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eine »erhebliche Schieflage« zu Lasten der Mieter erkannte Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Gegenüber dem Handelsblatt erklärte er, die Entlastung der Mieter sei angesichts der aktuellen Energiepreisentwicklung nicht ausreichend. Deshalb sollten Mieter maximal die Hälfte der CO2-Umlage zahlen müssen, denn bei der nun geplanten Regelung bestehe die Gefahr, dass sie weiter den Löwenanteil der Umlage übernehmen müssten. Der Deutsche Mieterbund sieht in der anteiligen Zahlung der Abgabe eine zu starke Belastung vor allem ärmerer Haushalte. Solange Mieter für die CO2-Emissionen zahlen müssten, sei der Sanierungsanreiz für die Vermieter zu gering.

Konträr argumentiert der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW): »Durch die Aufteilung der CO2-Kosten sinkt bei Mieterinnen und Mietern die Motivation, den eigenen Verbrauch zu drosseln«, sagte BFW-Chef Dirk Salewski der Deutschen Presseagentur. Die Vermieter hätten schließlich keinen Einfluss auf Nutzerverhalten und Energieverbrauch der Mieter. Er bezeichnete das geplante Stufenmodell als »bürokratisches Monster« ohne ökologische Lenkungswirkung. Immerhin soll die Regelung nicht dauerhaft gelten, erklärte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Ziel sei es »zu einem bestimmten Zeitpunkt CO2-neutral zu heizen. Bis wir das erreicht haben, wird der CO2-Preis fair verteilt«.