Stuttgart. Christen müssten »die Ukrainer in ihrem Ringen um ein Leben in Freiheit und Unversehrtheit unbedingt unterstützen«, sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, zum Abschluss des Katholikentages in Stuttgart in einem Gottesdienst. Zugleich mahnte sie mehr Geld für den Entwicklungsetat an. Als weitere Botschaft des Katholikentages mit rund 27.000 Teilnehmern nannte Stetter-Karp die Forderung einer umfassenden Kirchenreform. Diese betreffe etwa die Stellung von Frauen in der Kirche sowie eine menschenfreundlichere Sexualmoral. (dpa/jW)