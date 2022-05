Lützerath solidarisch mit Kurdistan

Erkelenz. Unter dem Motto »Kämpfe verbinden – Kapitalismus überwinden« beteiligten sich am Sonnabend rund 1.500 Aktivisten der Klimabewegung und Anhänger der kurdischen Befreiungsbewegung an einem internationalistischen Jugendfestival in Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Gemeinsam protestierten junge Kurden und Klimaaktivisten gegen die Angriffe der Türkei auf den Nordirak und das nordsyrische Rojava. Organisiert wurde das Festival von der »Initiative Lützerath«, die für den Erhalt des vom Braunkohletagebau durch den Energiekonzern RWE bedrohten Ortes kämpft, zusammen mit der Kampagne »Make Rojava Green Again«. (ANF/jW)