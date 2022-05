Britische Regierung dementiert Einflussnahme

London. Die britische Regierung hat den Vorwurf zurückgewiesen, auf eine Abschwächung des »Partygate«-Berichts der Spitzenbeamtin Susan Gray gedrängt zu haben. Die Sunday Times berichtete zuvor am Sonntag unter Berufung auf Insiderquellen, der Stabschef der Downing Street habe kurz vor der Veröffentlichung darauf hingewirkt, dass gewisse Namen und weitere Details nicht publiziert werden sollten – der Zeitung zufolge in einigen Fällen mit Erfolg. Die Beamtin soll jedoch in entscheidenden Punkten auf ihrer Version beharrt haben. Oppositionspolitiker fordern, die gesamte Kommunikation zwischen Downing Street und Gray offenzulegen. (dpa/jW)