Ultranationalisten provozieren

Ammar Awad/REUTERS Aufgeheizte Stimmung: Israelis und Palästinenser argumentieren lautstark gegeneinander (Ostjerusalem, 29.5.2022)

Der am sogenannten Jerusalem-Tag obligatorische »Flaggenmarsch« ultranationalistischer Israelis durch Ostjerusalem hat am Sonntag einmal mehr Gewalt befeuert. Zu dem Marsch, der um 16 Uhr begann und durch die palästinensische Altstadt bis zur Klagemauer führen sollte (nach jW-Redaktionsschluss), wurden bis zu 16.000 radikale Siedler erwartet. Am »Jerusalem-Tag« feiert Israel jedes Jahr die Eroberung und völkerrechtswidrige Besetzung Ostjerusalems im Junikrieg 1967.

Ammar Awad/REUTERS Locker sitzende Gummiknüppel: Israelische Polizisten nehmen einen Palästinenser nahe des Damaskus-Tores fest

Bereits am frühen Sonntag morgen erschien der ultrarechte Knesset-Abgeordnete Itamar Ben-Gvir mit einem Dutzend Anhängern auf dem Gelände der Al Aksa-Moschee. Im Laufe des Vormittags tauchten laut israelischer Polizei 2.600 Siedler auf, die von schwerbewaffneten Polizisten geschützt über den Vorplatz der Moschee spazierten, meldete WAFA. Der arabischsprachige Kanal des TV-Senders Al-Dschasira zeigte live, wie einige Siedler bis zu den Eingängen der Moschee vordrangen, dort beteten und israelische Fahnen schwenkten. Die Polizei ließ sie gewähren.

Ronen Zvulun/REUTERS Eroberung und Besetzung feiern: Israelische Nationalisten schwenken zahlreiche Fahnen beim »Flaggenmarsch«

Aufgrund dieser Provokation kam es zu ersten Scharmützeln zwischen empörten Palästinensern und der Polizei. Bis zum frühen Nachmittag wurden nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Maan 22 Palästinenser verhaftet. Bei Al-Dschasira war zu sehen, wie ein offensichtlich unbewaffneter Mann von mehreren Polizisten mit Gummiknüppeln geschlagen wurde, selbst als er schon am Boden lag. Laut dem Roten Halbmond mussten vier Palästinenser im Krankenhaus behandelt werden.

Ammar Awad/REUTERS Nicht erlaubt: Ein israelischer Grenzpolizist versucht, Demonstrantin eine palästinensische Flagge zu entreißen

Kurz vor Beginn des Marsches drangen radikale Israelis in die Altstadt von Ostjerusalem ein, berichtete Haaretz. Sie schlugen Palästinenser und setzten Pfefferspray gegen sie ein. Als Antwort wurden Stühle und Flaschen geworfen. Auch an mehreren Orten auf der Westbank kam es zu Zusammenstößen zwischen protestierenden Palästinensern und der israelischen Armee. Schon am Freitag war südlich von Bethlehem ein 14 Jahre alter Junge von israelischen Soldaten erschossen worden. Es war das fünfte Kind, das alleine im Monat Mai von der israelischen Armee getötet wurde. Insgesamt starben dieses Jahr bereits 13 Kinder.

»Israel spielt mit dem Feuer, wenn es zulässt, dass Siedler heilige Stätten entweihen«, warnte WAFA zufolge Nabil Abu Rudaina, der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. »Israel missachtet das Völkerrecht und betrachtet sich selbst als über dem Gesetz stehend.« Der »Flaggenmarsch« sei eine »Provokation, die nur dazu dient, das Leben von Juden und Arabern zu gefährden«, sagte laut Israel Heute auch die linke israelische Umweltministerin Tamar Zandberg.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung der Auslöser für einen elf Tage dauernden Kriegzwischen Israel und der Hamas sowie dem Islamischen Dschihad. Freitag nacht wurden zu Testzwecken vom Gazastreifen aus acht Raketen ins Mittelmeer gefeuert, berichtete die palästinensische Shehab News Agency. Die Hamas kündigte Vergeltung an, sollte sich der »Flaggenmarsch« der Al Aksa-Moschee nähern.