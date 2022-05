Wer hat uns verraten?

commons.wikimedia.org/wiki/File:1986_OTAN_NO_NATO_Duque_de_Lerma_Valladolid_España_(TIF)_01.tif Kunst am Bau. Nein zu NATO an einem Gebäude in Valladolid, 1986

Spanien ist und bleibt absehbar Mitglied der NATO, daran ändert auch nichts, dass ein Teil der Regierungsmannschaft das Kriegsbündnis kritisch sieht. Vor 40 Jahren, am 30. Mai 1982, trat das Land dem Nordatlantikpakt bei. Nicht zuletzt aus diesem Grund findet der kommende NATO-Gipfel im Juni in Madrid statt. Das an der Regierung beteiligte Linksbündnis Unidas Podemos (UP) mobilisiert dagegen und fordert statt dessen eine Friedenskonferenz. Dabei hat sich die Haltung der spanischen Linken zur NATO in den vergangenen vier Jahrzehnten um einiges geändert. Unidas Podemos ist in der Frage zerstritten: Die Arbeitsministerin und Vizepräsidentin der Regierung, Yolanda Díaz, hat sich für ein »Recht auf Verteidigung« der Ukraine ausgesprochen und damit für die Lieferung von Waffen in die Kriegsregion. Ausgerechnet sie aber soll die nächste Spitzenkandidatin von UP werden. Ione Belarra allerdings, Generalsekretärin von Podemos – zusammen mit der Vereinigten Linken (IU) Teil von UP –, ist gegen die Waffenlieferungen.

Podemos hatte in seinem ersten Programm nach der Gründung 2014 noch ein Referendum über den Verbleib Spaniens in der NATO gefordert. Einige Monate später war diese Forderung bereits auf den Vorschlag geschrumpft, die NATO-Strukturen zugunsten einer europäischen Sicherheitspolitik zu verlassen. Ausgerechnet ein General der spanischen Luftwaffe im Ruhestand, ehemaliger Chef der spanischen Armee und Vertreter Spaniens bei der NATO, heute Generalsekretär von Podemos in der Region Madrid, findet, die NATO sei heute »überholt«. In einer Kolumne der Onlinezeitung Ctxt schrieb dieser Julio Rodríguez 2016, Spanien habe damals ein Interesse an der Integration in das atlantische Bündnis gehabt, um Druck auszuüben zu können, damit eine Aufnahme in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) erfolge, die Frankreich zu jener Zeit blockierte. Vor allem aber sei es nach dem gescheiterten Staatsstreich von 1981 notwendig gewesen, »die Streitkräfte zu modernisieren und zu ›verwestlichen‹, um zukünftige antidemokratische Aktionen zu vermeiden.« Man habe jedoch naiverweise angenommen, die Streitkräfte der NATO-Staaten könnten in diesem Sinne als »Vorbild« für die spanischen Armee dienen.

Wenngleich Spanien jahrzehntelang nicht Mitglied des Militärpakts war, hatte Francisco Franco bereits 1953 mit US-Präsident Dwight D. Eisenhower drei Abkommen unterzeichnet, die den USA erlaubten, in Spanien vier Militärbasen zu errichten. Doch im Gegensatz zur Salazar-Diktatur in Portugal, Gründungsmitglied der NATO, unternahm Franco-Spanien keinerlei Anstrengungen, der Organisation beizutreten. Das Land war zwar nicht direkt in den Zweiten Weltkrieg involviert, aber Franco hatte sich auf die Seite Nazideutschlands geschlagen und es mit Rohstoffen wie Wolfram für dessen Kriegsindustrie versorgt. Nach dem Bürgerkrieg orientierte das Regime auf Autarkie und Wiederaufbau.

Die rechte Elite des Landes entwickelte aber nach und nach ein Interesse daran, Spanien in die westliche Welt zu integrieren, um daraus ökonomischen Nutzen zu schlagen. Nach Francos Tod 1975 und der darauf beginnenden Transicíon erfolgte schrittweise eine Annäherung. 1982 besiegelte die Regierung von Leopoldo Calvo-Sotelo von der bürgerlichen Sammlungspartei Unión de Centro Democrático die Mitgliedschaft in der NATO. Dies, obwohl laut damaligen Umfragen lediglich rund 13 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des Landes für den Beitritt waren. Die linken Parteien waren von Anfang an dagegen. Tausende Menschen nahmen an Demonstrationen gegen das Militärbündnis teil, die von der Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP), die rund 130 Organisationen vereinte, organisiert wurden,.

»Nein zur NATO, fort mit den Militärbasen«, lautete das Motto. Gefordert wurde ein Referendum über die Mitgliedschaft, weniger Ausgaben für die Armee, der Verzicht auf Nuklearwaffen sowie internationale Neutralität. Dabei waren innerhalb der spanischen Friedensbewegung zwei große Lager zu erkennen. Die Gewerkschaft UGT und der Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, die dem sozialdemokratischen PSOE nahestanden, vertraten eine Art individuellen Pazifismus, während andere Gruppen wie die Asociación por la Paz y el Desarme an der Seite der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) eine Abschaffung der NATO forderten.

Erstmals waren am 25. Januar 1981 rund 20.000 Menschen, die einem Aufruf des Comité Anti OTAN gefolgt waren, zur Militärbasis von Torre­jón de Ardoz bei Madrid marschiert. Weitere Demonstrationen zu den US-amerikanischen Militärbasen sollten in den nächsten Jahren folgen. Gegen die NATO-Mitgliedschaft und die Basen mobilisierten sowohl der PCE als auch der damals noch oppositionelle PSOE. Eine erfolgreiche Petition verlangte schließlich ein Referendum, bei dem die Spanier über die NATO-Mitgliedschaft ihres Landes entscheiden sollten.

Unterdessen hatte der PCE bei den Wahlen vom Oktober 1982 eine herbe Niederlage erlitten, nicht zuletzt deshalb, weil die Partei im Zuge der Transicíon dem Erhalt der Monarchie sowie einem Amnestiegesetz zugunsten der Franco-Verbrecher zugestimmt hatte. Der PSOE war dagegen als klarer Sieger aus der Wahl gegangen und stellte mit Felipe González den Ministerpräsidenten. Noch im Wahlkampf hatte die Partei versprochen, Spanien wieder aus der Militärallianz herauszuführen. Doch bald schon änderte González nicht zuletzt auf Druck der USA seine Position. Er hielt zwar am Referendum fest, warb aber für den Verbleib mit dem Versprechen, Spanien nicht in die Militärstruktur der NATO einzubinden, die Zahl der im Lande stationierten US-Streitkräfte schrittweise zu reduzieren sowie die »Installation, Lagerung oder Einführung von Atomwaffen auf spanischem Territorium« zu untersagen. So stand es auf dem Abstimmungszetteln des Referendums, das allerdings erst am 12. März 1986 stattfand. An den Ausgang der Abstimmung hatte González sein Amt geknüpft.

Eine knappe Mehrheit von 52,49 Prozent der Spanier folgte der Empfehlung ihres Ministerpräsidenten. Schon zwei Jahre später jedoch sollte der PSOE mit seinem Regierungschef die Wähler verraten und das Abkommen mit den Vereinigten Staaten unter Missachtung der beim Referendum aufgestellten Bedingungen modifizieren. Der PCE hatte derweil den Verrat der Sozialdemokraten zum Anlass genommen, alle Kräfte links des PSOE zu vereinen und war bereits bei den Wahlen vom Juni 1986 mit dem Bündnis Vereinigte Linke (Izquierda Unida, IU) zur Wahl angetreten.

Die Integration in die NATO ist seitdem immer weiter vorangeschritten. 2012 erreichte die spanische Kooperation mit der Stationierung von ballistischen Raketenabwehrsystemen einen vorläufigen Höhepunkt. Drei Jahre später wurde die Zahl der in Spanien stationierten US-Truppen um Tausende Soldaten und Dutzende Flugzeuge aufgestockt. Statt die Präsenz der NATO in Spanien zu reduzieren, wofür die Menschen 1986 gestimmt hatten, ist bisher das Gegenteil passiert.