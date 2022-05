Freie Bahn für Söldner

Sebastian Gollnow/dpa Im Flecktarn über die Grenze. Auch Deutsche wollen für Kiew kämpfen (Grenzübergang Przemysl/Polen, 11.3.2022)

Offiziell rät die Bundesregierung davon ab, der »Internationalen Legion«, dem sogenannten Freiwilligenverband in der Ukraine, beizutreten. Besonders intensiv sind ihre Bemühungen allerdings nicht: In der Antwort auf eine aktuelle kleine Anfrage der Fraktion Die Linke gibt sie an, bislang seien vier »Extremisten« an einer Ausreise in die Ukraine gehindert worden. Außerdem stünden 124 polizeilich bekannte Neonazis auf einer Fahndungsliste der Bundespolizei, von denen 29 konkrete Reiseabsichten in die Ukraine hätten.

Angesichts fehlender Grenzkontrollen darf man sich von dem Versuch, potentielle Söldner an der Außengrenze abzufangen, nicht viel versprechen. Effektiver wäre es, den Reisepass einzuziehen. Doch wie häufig das geschieht, könne sie nicht sagen, so die Bundesregierung: Zuständig seien die Länder, ein bundesweiter Datenabgleich finde nicht statt. Ausgesprochen ineffektiv ist auch der Informationsaustausch auf internationaler Ebene. Europol hat zwar eine Taskforce zum Thema Ukraine-Krieger eingerichtet, doch daraus sind bislang laut Bundesregierung »keine relevanten Informationen bekanntgeworden«. Und befragt zu Zeitungsberichten, denen zufolge Reservisten der Bundeswehr schon vor Wochen in Chatgruppen über eine mögliche Beteiligung am Ukraine-Krieg diskutierten, gibt sie vor, »keine Erkenntnisse« zu haben.

Diese »Behäbigkeit der Sicherheitsorgane«, so die Abgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke), die die Anfrage eingebracht hat, ignoriere »die mögliche Gefährdung durch Rückkehrer«. Denn laut Angaben der ukrainischen Regierung ist für den Legionärsdienst nur ein Aspekt wichtig: militärische Vorerfahrung. Ein Führungszeugnis ist nicht erforderlich. Damit bieten sich sowohl Neonazis als auch »einfachen« Kriminellen hervorragende Möglichkeiten, an eine militärische »Fortbildung« und Waffen zu gelangen. Durch eine Übermittlung der Namen deutscher Freiwilliger durch Kiew ließe sich das Risiko wenigstens besser einschätzen. Doch ob sie die Ukraine um solche Informationen gebeten hat, mag die Bundesregierung nicht sagen: Eine Antwort hierauf würde »in besonders hohem Maße Erwägungen des Staatswohls berühren« und könne deshalb nicht erteilt werden. Dagdelen hält das nicht für nachvollziehbar: Sie habe ja nicht nach Inhalten gefragt, sondern nur nach dem Ob eines Informationsaustausches.

Gar nicht gefallen dürfte dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk allerdings, dass die Bundesregierung ausdrücklich die Rechtslage bestätigt, der zufolge Inhaber einer doppelten Staatsbürgerschaft, die sich dem ukrainischen Militär anschließen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Das könnte im Zweifelsfall etliche Deutsch-Ukrainer treffen – theoretisch jedenfalls. Die Bundesregierung behauptet jedoch, keinerlei Kenntnisse über die Anzahl deutscher Staatsbürger in der »Internationalen Legion« zu haben.

Brisanter könnte ein anderes Rechtsproblem sein: Das Anwerben für den Dienst in fremden Streitkräften ist laut deutschem Recht strafbar. Nun ist aber die ukrainische Botschaft in Berlin – Informationen der ukrainischen Regierung zufolge – die erste Anlaufstation für Freiwillige. Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages gingen in einem Gutachten von Anfang März noch davon aus, das spiele hier keine Rolle, weil die Freiwilligen jederzeit nach Belieben wieder gehen könnten und somit kein rechtlich verpflichtendes Wehrdienstverhältnis eingingen. Doch seither hat die Ukraine mehrfach betont, die Freiwilligen würden behandelt wie alle Soldaten und müssten bindende Verträge unterschreiben, was von unterdessen wieder ausgereisten ehemaligen Angehörigen der Legion gegenüber Medien bestätigt wurde. Welche Rolle die ukrainische Botschaft nun tatsächlich bei den Rekrutierungen spielt und ob sie gegen deutsches Recht verstößt, will die Bundesregierung allerdings nicht verraten: Das müsse streng geheim bleiben – wegen des »Staatswohls«. Dagdelen wirft der Bundesregierung vor, dieses Verhalten grenze an Behinderung der Justiz. »Es mag der Bundesregierung nicht ganz geheuer sein, wenn sich Deutsche an der ukrainischen Söldnerarmee beteiligen. Sie unternimmt aber auch nichts, um dies effektiv zu verhindern«, so das Fazit der Abgeordneten.