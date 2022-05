Rasch ging es bergab

Vincenzo Pinto/REUTERS Russlands Staatschef Wladimir Putin (l.), Italiens Premier Silvio Berlusconi (M.) und US-Präsident George W. Bush in Pratica di Mare am 28. Mai 2002

Er hat keine zwei Jahrzehnte überstanden, der NATO-Russland-Rat, der an diesem Sonnabend vor 20 Jahren auf der italienischen Luftwaffenbasis Pratica di Mare südlich von Rom gegründet wurde. Einst war er ein Kernelement russischer Versuche, die Beziehungen zwischen dem Pakt und Moskau nicht abbrechen zu lassen, unter Umständen sogar zu einer Kooperation im gemeinsamen Interesse zu gelangen – insofern sich ein solches gemeinsames Interesse finden ließ. Der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen hat ihm nun endgültig den Todesstoß versetzt.

Die Beziehungen zwischen der NATO und Russland hatten vor 30 Jahren, Anfang der 1990er Jahre also, oberflächlich betrachtet fast vielversprechend begonnen. In Moskau gab es Überlegungen, nicht nur auf eine gewisse Kooperation mit dem Kriegsbündnis, sondern eventuell sogar auf einen Beitritt zu ihm zu orientieren. Aus Sicht der NATO-Mächte hatte dieser Plan nie auch nur die geringste Chance, realisiert zu werden. Dennoch trat Russland im Juni 1994 dem NATO-Programm Partnership for Peace bei, das etwa gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen und gemeinsame Manöver umfasst. Einen ersten großen Schatten warfen Mitte der 1990er die offiziellen NATO-Osterweiterungspläne. Auf ihrem Gipfel am 8. und 9. Juli 1997 in Madrid bot das Kriegsbündnis Polen, Tschechien und Ungarn offiziell Beitrittsverhandlungen an und festigte seine Kontakte zur Ukraine mit der NATO-Ukraine-Charta, einer Art Partnerschaftsvertrag.

Für Russland waren die NATO-Osterweiterung und speziell auch die Anbindung der Ukraine an den Militärpakt eine Provokation. Um eine Eskalation zu vermeiden, ließen sich die NATO-Mächte auf eine schriftliche Vereinbarung mit Russland ein – die NATO-Russland-Grundakte, die am 27. Mai 1997, am vergangenen Freitag vor 25 Jahren, in Paris unterzeichnet wurde. Sie enthielt ein paar schwammige Versprechungen, die den wütenden russischen Protest gegen die Osterweiterung ein wenig dämpfen sollten. So erklärte die NATO, sie habe derzeit »nicht die Absicht, keine Pläne und auch keinen Anlass«, Atomwaffen »im Hoheitsgebiet neuer Mitglieder zu stationieren«. Zudem bekräftigte sie, im »gegenwärtigen und vorhersehbaren Sicherheitsumfeld« wolle sie die »kollektive Verteidigung« »eher« mit »Interoperabilität, Integration und Fähigkeit zur Verstärkung« gewährleisten, als dadurch, dass sie »zusätzliche Kampftruppen dauerhaft« in Osteuropa stationiere. »Keine Pläne«, »gegenwärtig«, »eher«: Schon die NATO-Russland-Grundakte war das Papier, auf dem sie stand, nur stark eingeschränkt wert.

Ein wenig anders sah es zunächst beim NATO-Russland-Rat aus, dem Jubilar an diesem Wochenende. Als er gegründet wurde, hatte der Westen kurz zuvor seinen »Antiterrorkrieg« gestartet, verfolgte Verdächtige in aller Welt – und war dabei prinzipiell an Unterstützung auch durch Russland interessiert. Zentralen Stellenwert im NATO-Russland-Rat hatte denn auch der Kampf gegen Dschihadisten. In diesem Kontext erlaubte Moskau ab 2008 den Transport nichtmilitärischer, ab 2012 sogar teilweise auch militärischer Versorgungsgüter für NATO-Truppen in Afghanistan über sein Hoheitsgebiet. 2002 war allerdings zugleich das Jahr, in dem die USA am 13. Juni aus dem am 26. Mai 1972 – vorgestern vor 50 Jahren – unterzeichneten ABM-Vertrag ausstiegen, um ihre Pläne zum Aufbau eines Raketenabwehrsystems vorantreiben zu können. Es war der erste Schritt zur Beseitigung des alten Rüstungskontrollsystems, das Moskau und Washington einst im Kalten Krieg errichtet hatten und dem später US-Präsident Donald Trump die wohl entscheidenden Schläge verpasste.

Abgesehen von einer gewissen Antiterrorkooperation ging es seit dieser Zeit in den Beziehungen zwischen der NATO und Russland immer weiter bergab. Die »Farbenrevolutionen« rings um Russland, die mit dem Irak-Krieg deutlich gewordene Bereitschaft der USA, bei der Durchsetzung ihrer Interessen keinerlei Rücksicht mehr auf das Völkerrecht zu nehmen – all das ließ in Moskau die Sorgen wachsen. Im Februar 2007 warnte Präsident Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Moskau werde die stetigen Provokationen des Westens nicht auf Dauer hinnehmen, und es folgten die ersten handfesten Gegenschläge. Als georgische Truppen im August 2008 mit dem Beschuss Südossetiens den Waffenstillstand dort brachen, den russische Einheiten vor Ort überwachten, schlug Russland militärisch zurück. Als die NATO-Staaten im Februar 2014 den prowestlichen Umsturz in Kiew stark förderten und damit die Ukraine fest auf NATO-Kurs brachten, nahm Moskau die Krim in die Russische Föderation auf. Die NATO wiederum reagierte mit erheblicher Aufrüstung sowie der Stationierung von Kampftruppen nahe der russischen Grenze. Die Eskalation war da.

Der NATO-Russland-Rat kam aufgrund der rasch zunehmenden Spannungen nun nur noch vereinzelt zusammen. Im Jahr 2018 musste Russland das Personal an seiner Ständigen Vertretung bei der NATO in Brüssel auf 20 Mitarbeiter reduzieren. Offizieller Anlass: die Vergiftung von Sergej und Julia Skripal. Im Oktober 2021 wies die NATO acht weitere Mitarbeiter der Vertretung aus und reduzierte die zulässige Personalstärke auf zehn, diesmal begründet mit Spionagevorwürfen. Moskau reagierte umgehend, indem es ankündigte, es werde die Arbeit seiner Vertretung in Brüssel komplett einstellen, zudem müsse die NATO ihre Vertretung in Moskau schließen. Am 12. Januar trat der NATO-Russland-Rat dann ein letztes Mal zusammen. Es ging nicht zuletzt um die Sicherheitsgarantien, die Moskau mit Blick auf die fortschreitende NATO-Anbindung der Ukraine verlangte. Einen Monat später teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow mit, Russland werde auf absehbare Zeit auf alle Aktivitäten im NATO-Russland-Rat verzichten – sie führten schließlich ganz offenkundig zu nichts. Am 24. Februar griff Russland dann die Ukraine an, und die NATO rüstete Kiew forciert auf. Die Phase vorsichtiger Kooperationsversuche war zu Ende.