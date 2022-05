Hinter schwedischen Gardinen

Paul Zinken/dpa Kundgebung zum »Internationalen Hurentag« in Berlin am 2. Juni 2021

Das »schwedische Modell« verbietet den Kauf von Sex. Blöd nur, dass Menschen von Lohnarbeit abhängig sind und Sexarbeit Lohnarbeit ist. Bislang drohte Kundinnen und Kunden von Sexarbeitenden eine Geldstrafe. Nun soll das Gesetz verschärft werden. Kunden von Sexarbeit könnten dann mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Am 21. Juni soll das schwedische Parlament über einen Vorschlag der Regierung für eine Reihe von Gesetzesänderungen abstimmen. Der Titel des Vorschlags lautet: »Schärferer Blick auf Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe«. Darin enthalten sind Initiativen zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und Erwachsenen, die von sexualisiertem Missbrauch betroffen sind. Aber eben auch die Anhebung des Mindeststrafmaßes für den Kauf sexueller Dienstleistungen in gegenseitigem Einverständnis von einer Geldstrafe zu einer Gefängnisstrafe.

Es ist 23 Jahre her, dass das »schwedische Modell« eingeführt wurde. 1998 integrierte die Regierung in Stockholm die Gesetzgebung zur Prostitution in ein Gesetzespaket gegen Gewalt gegen Frauen. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wählte sie bei deren Bekämpfung den Weg einer geschlechtsspezifischen Gesetzgebung. Vergewaltigung sowie andere sexualisierte Gewalt gegen Frauen wurden ebenso Inhalt des Gesetzespakets, das als »Frauenfrieden« bezeichnet wurde, wie der Erwerb sexueller Dienstleistungen.

Das Sexkaufverbot, das Frauen zu schützen vorgibt, bestraft vorgeblich nur die Kunden und nicht die Sexarbeitenden. In der Praxis trifft das Verbot aber diejenigen, deren Lohnarbeit sexuelle Dienstleistungen sind. »Wenn über die Änderung des Gesetzes abgestimmt wird, bedeutet dies, dass Gefängnisstrafen für unsere Kunden obligatorisch werden. Das wird unsere Realität unsicherer machen, da die Polizei die Sexarbeiterinnen verfolgt und nicht unsere Kunden«, sagte Julian Curico, einer der Sprecher von Red Umbrella Sweden am Dienstag gegenüber junge Welt. »Die Gesetzgebung wird zu weniger Zugang zur Justiz, mehr Abschiebungen und Zwangsräumungen führen«, befürchtet er.

Im Jahr 2017 gründeten Sexarbeiterinnen in Schweden die Initiative Fuckförbundet (zu Deutsch etwa: Fickverein, jW). Seitdem ist die Organisation gewachsen und bietet mehr als 130 Sexarbeiterinnen und -arbeitern tägliche Peer-to-Peer-Unterstützung. Indem die Organisation den Stimmen von Sexarbeiterinnen Gehör verschafft, stellt sie das schwedische Modell und die Stigmatisierung in der schwedischen und internationalen Debatte in Frage.

Probleme für Sexarbeitende bestünden auch jetzt schon, ohne die geplante Verschärfung des Gesetzes, berichtete Curico im jW-Gespräch: »Wir trauen uns nicht, zur Polizei zu gehen, wenn wir in Gefahr sind, wir sind nicht in der Lage, unseren Ärzten gegenüber ehrlich über unsere Arbeit zu sein, weil wir stigmatisiert sind und mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden.« Auch einen sicheren Ort zum Arbeiten zu finden, gestalte sich schwierig. »Durch die sogenannten Drittparteiengesetze kann der Vermieter wegen Zuhälterei angeklagt werden, wenn er wissentlich jemanden, der von zu Hause aus arbeitet, bei sich wohnen lässt«, so Curico. Red Umbrella Sweden fordert eine »vollständige Entkriminalisierung« der Sexarbeit und »volle Arbeitnehmer- und Menschenrechte«.

Red Umbrella Sweden rief zu Protesten gegen die geplante Gesetzesänderung auf. Bei der bunten Demonstration in der Stockholmer Innenstadt, die vergangenen Sonnabend stattfand, sagte Marin Scarlett, die Kommunikationsbeauftragte der European Sex Workers Rights Alliance: »Wenn unsere Kunden im Gefängnis sitzen, hilft uns das nicht, Essen auf den Tisch zu bringen. Es wird uns nicht helfen, unsere Studienkredite zu bezahlen. Es hilft uns nicht, unseren Kindern neue Schuhe für die Schule zu kaufen.« Es sei völlig sinnlos zu versuchen, Sexarbeitende vor dem großen, bösen Kunden zu retten, wenn kein Interesse daran bestehe, das große, böse System zu reformieren.