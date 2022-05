Schutz in Kuba

Ramon Espinosa/AP/dpa

In Kuba ist ein Schiff mit mehr als 800 geflüchteten Haitianern gestrandet. Ursprünglich hatten sie versucht, die USA zu erreichen, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Mittwoch. Beamte des Roten Kreuzes in der kubanischen Provinz Villa Clara teilten mit, dass die 842 Haitianer auf einem Touristencampingplatz untergebracht wurden (Foto). Dort sollten sie zunächst medizinisch versorgt werden. Die Geflüchteten erklärten, sie hätten mit Lichtsignalen um Hilfe gerufen, nachdem sie von ihrem Kapitän im Stich gelassen worden waren und treiben gelassen wurden. (jW)