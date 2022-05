Enteignung von Immobilienkonzernen: »Foulspiel der SPD«

Stefan Boness/IPON Mietenwahnsin stoppen! Demonstration am 11. September 2021 in Berlin

Die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« begrüßt den am Montag veröffentlichten Beschluss des Landesvorstands der Linkspartei zur Enteignungskommission und erwartet weitere Schritte. Dazu erklärte Kalle Kunkel, Sprecher der Initiative:

»Der Beschluss der Linkspartei ist folgerichtig – jetzt erwarten wir entsprechendes Handeln. Die Regierungsparteien müssen jetzt einschreiten und die Einhaltung ihres eigenen Beschlusses in der Enteignungskommission durchsetzen. An der Vergesellschaftung hängen die Existenzen von Menschen, die in der Mietenkrise vom Senat im Stich gelassen werden. Das Foulspiel der SPD untergräbt den demokratischen Prozess und hintergeht mehr als eine Million Berliner:innen, die auf die Umsetzung des Volksentscheids warten.«

Die drei Regierungsparteien haben in ihrem Senatsbeschluss klare Vorgaben für die Arbeitsweise der Kommission zur Umsetzung des Volksentscheids gesetzt. Diese werden von der Kommissionsvorsitzenden Herta Däubler-Gmelin (SPD) jedoch nicht eingehalten. »Däubler-Gmelin bricht den Senatsbeschluss am laufenden Band: Als Vorsitzende plant sie, sich an Abstimmungen zu beteiligen – damit ist sie nicht mehr unparteilich. Das Ergebnis, also die Empfehlung der Kommission, soll ein weiteres halbes Jahr hinausgeschoben werden. Zudem will Däubler-Gmelin die Öffentlichkeit von den Kommissionssitzungen komplett ausschließen. (…) Und deutlich wird auch: Die Kommission soll offenbar alles mögliche diskutieren – nur nicht ihre klar formulierte Aufgabe, also Wege zur Vergesellschaftung«, so Kunkel. Dass Däubler-Gmelin das Empirica-Institut als »neutrale wissenschaftliche Gruppe« in die Kommission einladen will, obwohl es der Immobilienlobby nahesteht, bewertet er als »besondere Provokation und Kampfansage an alle Mieter:innen«.

Die Organisatoren der Aktionskonferenz gegen Krieg und Hochrüstung, die am Sonntag in Frankfurt am Main stattfand, teilten am Montag mit:

In der auf Einladung der bundesweiten Initiative »Die Waffen nieder« durchgeführten Aktionskonferenz der Friedensbewegung forderten 250 Aktive der Friedensbewegung aus dem ganzen Land größere Anstrengungen, um aus der Kriegslogik, die durch eine drohende Ausweitung des Ukraine-Krieges mit der Gefahr eines atomaren Infernos droht, zu einer Friedenslogik der Kooperation und der Abrüstung zu kommen. Es sei die Aufgabe der Friedensbewegung, nein zum Krieg zu sagen. (…)

Bei der Aktionskonferenz diskutierten die Aktiven der örtlichen und regionalen Friedensinitiativen, wie die Forderungen nach Beendigung des Krieges, Stopp von Waffenlieferungen und Friedensverhandlungen öffentlicher und wahrnehmbarer gemacht werden können. In seinem Einleitungsbeitrag wies Michael Müller (Staatssekretär a. D. und Bundesvorsitzender der Naturfreunde) darauf hin, dass weltweit zwei Billionen für Rüstung ausgegeben werden, während gleichzeitig Hunger und Armut zunehme. Weltweit fehlt das Geld für Bildung, Gesundheit und Soziales. Die grundlegenden ökologischen Umstellungen, besonders gegen die drohende Klimakatastrophe, unterbleiben, weil keine finanziellen Ressourcen für diese dramatischen Veränderungen vorhanden sind. Statt dessen verschärften weltweite Kriege und Hochrüstung diese Lage. Bei den kommenden Aktionen gehe es verstärkt darum, öffentlich der Kriegslogik eine Friedenslogik der Kooperation und Verständigung entgegenzusetzen. (…)