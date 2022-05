Unverbindliches Angebot

Filippo Attili/Us Palazzo Chigi/ZUMA Press/IMAGO Italiens Premierminister Mario Draghi spricht im Parlament zum Krieg in der Ukraine (Rom, 19.5.2022)

Es gibt schon ein paar Tage lang Anzeichen dafür, dass die Siegeszuversicht in Kiew, Brüssel, Warschau und Washington, D.C. hohl ist. Ausgerechnet auf einem polnischen Internetportal warnte ein Generalstäbler des Landes vor der Vorstellung, Russlands Armee in der Ukraine sei geschlagen. Sie gehe jetzt »unspektakulär, aber methodisch« mit der Überlegenheit ihrer Feuerkraft vor. Ein Krieg, so der Offizier, »muss keine schönen Bilder produzieren, er muss gewonnen werden«

Ungefähr zu demselben Ergebnis dürften die US-Geheimdienstler gekommen sein, deren Einschätzungen hinter dem großen Leitartikel der New York Times vom Freitag stehen: Es sei besser, Russland nicht weiter zu provozieren und nicht sehenden Auges in eine irgendwann nicht mehr politisch zu kontrollierende Eskalation hineinzulaufen. Dahinter steht die Überzeugung eines Teils der US-»Elite«, aktuell sei man dabei, »das falsche Schwein zu schlachten«: Russland, das den USA sowieso nicht gewachsen sei, durch die Sanktionen an die Seite Chinas, des aus US-Sicht gefährlicheren Gegners, zu treiben und damit diesem den Rücken zu stärken.

Ob die US-Regierung sich diese Überlegungen zu eigen macht, muss die Zukunft zeigen. Aber die Tatsache, dass der italienische Regierungschef Mario Draghi wenige Tage, bevor sein Außenminister einen Friedensplan lancierte – der in Kiew sofort als »Minsk III« verlacht wurde –, in Washington zu Gast war, deutet darauf hin, dass der in Rom gestartete Friedensballon abgesprochen war. Natürlich ohne jede Verbindlichkeit für Washington, das sich immer noch vorbehält, der Ukraine immer gefährlichere Waffen zu liefern – obwohl die langsam ins Geld gehen. 52 Milliarden US-Dollar in einem Jahr sind auch für die USA kein Pappenstiel. Aber bei aller Unverbindlichkeit ist der Ballon doch wert, mal fliegen gelassen zu werden, um Russlands Bereitschaft zu testen, seine Eroberungen seit Ende Februar wieder aufzugeben.

Wie die New York Times-Leitartikler richtig schreiben, ist das mehr als unsicher. Russlands Präsident Wladimir Putin hat zuviel politisches Prestige in diesen Krieg investiert, um jetzt alles wieder abzublasen, ohne irgend etwas erreicht zu haben, als Tausende Tote und ein ruiniertes Ansehen seines Landes. Dagegen fühlen sich mit jeder weiteren Waffenlieferung der NATO die Nationalisten in Kiew selbstsicherer, ihre eigene Agenda durchzuziehen: Russland eine militärische Niederlage beibringen zu wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Aussicht, dass der Krieg bis zum Sieg noch Zehntausende Ukrainer das Leben kosten werde, zu relativieren versucht. Was seien jene Zehntausende im Vergleich zum jahrhundertelangen Freiheitskampf der ukrainischen Nation? So denken sie in Kiew. Man sollte auch in Berlin nicht überhören, mit wem man sich da solidarisiert.