Ukraine: Russischer Soldat zu lebenslang verurteilt

Kiew. In der Ukraine ist ein russischer Soldat, dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Panzersoldat hatte zuvor gestanden, am 28. Februar einen 62 Jahre alten ukrainischen Zivilisten erschossen zu haben. Der Verurteilte hat nun 30 Tage Zeit, um Berufung gegen das am Montag gesprochene Urteil einzulegen. Der Anwalt des 21jährigen, Wiktor Owsjannikow, erklärte, dass die Verteidigung beabsichtige, gegen das Urteil Berufung einzulegen. »Dies ist die härteste Strafe, und jeder vernünftige Mensch würde sie anfechten«, sagte er nach der Gerichtssitzung und fügte hinzu: »Ich werde die Aufhebung des Gerichtsurteils beantragen.« In Moskau erklärte der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, Russland habe keine Möglichkeit, die Interessen des Soldaten vor Ort zu schützen und versprach, »andere Wege zu gehen«. (dpa/jW)