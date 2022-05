Anno … 21. Woche

1832, 27. Mai: Mit rund 30.000 Teilnehmern findet auf Schloss Hambach a. d. Haardt (Pfalz) eine Demonstration für nationale Einheit unter bürgerlich-liberalen Vorzeichen gegen die feudalfürstliche Zersplitterung statt. Die Manifestation steht unter starkem Einfluss der demokratischen Bewegungen in Frankreich und der nationalen Freiheitsbewegungen in Italien, Polen und Ungarn. Der »Deutsche Bundestag« der Fürstenstaaten beschließt als Reaktion auf das »Hambacher Fest« verstärkte Unterdrückungsmaßnahmen wie die Verschärfung der Pressezensur und das Verbot politischer Vereine und Volksversammlungen.

1942, 26. Mai: Die UdSSR und Großbritannien schließen einen Vertrag über ein militärisches Bündnis gegen Nazideutschland und die weitere Zusammenarbeit nach dem Ende des Krieges. Am 11. Juni wird ein ähnliches Abkommen zwischen der Sowjetunion und den USA über Prinzipien gegenseitiger Hilfe unterzeichnet.

1952, 26. Mai: Mit der Unterzeichnung des »Deutschlandvertrags« (Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Westmächten) wird das Besatzungsstatut abgelöst und die völkerrechtliche Souveränität Deutschlands, wahrgenommen durch die Bundesrepublik, erklärt.

1957, 23. Mai: Auf einer internationalen Pressekonferenz stellt der »Ausschuss für deutsche Einheit« eine Dokumentation vor, die die Nazivergangenheit von 118 bundesdeutschen Richtern und Staatsanwälten belegt. Das Mitglied des ZK der SED, Albert Norden, bezeichnet die BRD als einen »Staat des Justizmordes und der Justizmörder«.

1967, 27. Mai: Der persische Schah Reza Pahlavi trifft zu einem neuntägigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik ein. Der Besuch des Herrschers, der international für die Unterdrückung der Opposition in der Kritik steht, wird in verschiedenen Städten von Protesten begleitet. In Westberlin kommt es zu schweren Auseinandersetzungen, bei denen die Polizei am 2. Juni den Studenten Benno Ohnesorg erschießt.

1987, 25. Mai: Am Stichtag der Volkszählung durchsucht die Polizei die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Bonn und beschlagnahmt Flugblätter, die zum Boykott der staatlichen Maßnahme aufrufen. Bis April 1987 hatten sich, wie die Tageszeitung zählte, über 1.100 Bürgerinitiativen gegen den Zensus gebildet.