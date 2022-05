Nachschlag: Im Himmelreich

Klaus Rose/imago Hier marschiert das Böse. Deutsche Friedensbewegung

Wo politisches Feuilleton draufsteht, ist Kriegspropaganda drin. In allen Gazetten, auf allen Sendern. Ein Mann namens Himmelreich, der schon an allen stinkenden Flecken dieses Höllenreichs auf Erden tätig war – bei Treuhand, West LB und Daimler Chrysler AG, im Auswärtigen Amt, bei FDP und AfD –, bläst im Radio den verschnarchten Deutschen in ihrer Kriegsmüdigkeit den Marsch. Wer diesen Kommentar hört, muss glauben, die Friedensbewegung habe die Bundesrepublik jahrzehntelang dikta­torisch beherrscht – bis heute. »Die Träume von ›Nie wieder Krieg‹ und ›Frieden schaffen ohne Waffen‹ sind noch lange nicht ausgeträumt. Sie waren von Anfang an eine Illusion und ein Irrweg.« Von Anfang an. Merke Michel: »Der ausgeprägte deutsche Pazifismus (…) entspringt einem deutschen Nationalismus.« Was keiner merkt: Jeder Wichtigtuer klingt in diesen Tagen genauso wie ein Himmelreich. Im siebten Kreis der Hölle werden die Mörder und Kriegstreiber in einen Fluss aus kochendem Blut und Feuer getaucht. (brat)