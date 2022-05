Protest lohnt sich!

Marijan Murat/dpa Demonstration der Gewerkschaft Verdi in Stuttgart (12.5.2022)

Kaum noch erwartet, aber doch dringend erhofft wurde ein Tarifabschluss für die rund 330.000 Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungswesen. Nach zwei quälenden Verhandlungsrunden, in denen die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) weder mehr Geld noch Entlastung für hart arbeitende Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Beschäftigte der Behindertenhilfe rausrücken wollte, gelang auf den allerletzten Drücker die Einigung auf mehr Entgelt, Aufwertung über eine schnellere Höhergruppierung und – für viele das wichtigste – zwei zusätzliche freie Tage im Jahr, die durch Umwandlung von Entgeltbestandteilen auf vier erhöht werden können.

Ob mehr hätte erreicht werden können? Wohl kaum, auch wenn die galoppierende Inflation derzeit jede Lohnerhöhung auffrisst. Doch angesichts der Abwehr, mit denen VKA-Präsidentin Karin Welge lange die Notwendigkeit von Verbesserungen bestritt, ist der Abschluss ein Erfolg. Ein Erfolg, den die Beschäftigten mit ihrer großen Streikbereitschaft erst möglich gemacht haben. Immer wieder gingen sie in den zurückliegenden Wochen auf die Straße, erklärten, warum sie dringend mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Arbeit mit Kindern und vielen anderen Gruppen benötigen. Erzieherinnen und Sozialarbeiter gehören dabei zu den Berufsgruppen, auf deren Hilfsbereitschaft die Verwaltungsbosse ganz selbstverständlich setzen. Doch wie soll eine Fachkraft gute Arbeit in einem sensiblen Bereich leisten, wenn die Wertschätzung ausbleibt?

Deshalb war es so wichtig, dass Angehörige der sozialen Berufe gestreikt haben, dass sie ihr »schlechtes Gewissen« gegenüber Kindern, deren Eltern und sonstigen Betroffenen nach hinten gestellt haben. Menschen, die auf soziale Betreuung angewiesen sind, ist am wenigsten damit gedient, von ausgelaugten und schlecht entlohnten Fachkräften betreut zu werden. Gleichwohl lässt der Tarifabschluss an manchen Stellen zu wünschen übrig: So gibt es weiter keine Vor- und Nachbereitungszeiten in den Kitas, die aber immer mehr Raum einnehmen. Die Gewerkschaft Verdi hat in ersten Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass die Aufwertung der sozialen Berufe ein Generationenprojekt sei. Den nächsten Fortschritt auf diesem langen Weg soll die 2023 anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst insgesamt bringen. Erzieherinnen und Sozialarbeiter werden also im kommenden Jahr ihre bewährte Streikfähigkeit unter Beweis stellen und für weitere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen kämpfen.