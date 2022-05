Expansion global

Evelyn Hockstein/REUTERS Regierungsspitzen Schwedens und Finnlands am Donnerstag im Weißen Haus

Sie expandiert immer weiter, die NATO. Gerade erst haben Finnland und Schweden in Brüssel ihren Beitrittsantrag eingereicht; die Vorbereitungen für den Beitrittsvollzug sind in vollem Gange. Am Donnerstag trafen Finnlands Präsident Sauli Niinistö und Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, die erst vor kurzem an der Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg teilgenommen hatten, zu letzten Absprachen bei US-Präsident Joseph Biden im Weißen Haus ein. Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin setzte ihre Gespräche nach einem Telefonat mit ihrem kanadischen Amtskollegen Justin Trudeau in Italien fort. Vor ihrem Treffen mit ihrem dortigen Amtskollegen Mario Draghi bestätigte sie, Finnland sei bemüht, den Ball zunächst eher flach zu halten: Helsinki wolle weder US-Atomwaffen stationieren noch feste NATO-Stützpunkte einrichten. Beides wäre überaus provokativ gegen Russland.

Kaum wird die NATO-Norderweiterung mit hohem Tempo umgesetzt, da werden schon die nächsten Expansionspläne bekannt: Auch die Schweiz will künftig enger als bisher mit dem westlichen Militärpakt kooperieren. Verteidigungsministerin Viola Amherd bestätigte das vergangene Woche bei einem Aufenthalt in Washington. Nicht, dass die Schweiz noch wirklich neutral wäre: Ihre informellen Beziehungen zur NATO, die sie in den Jahren des Kalten Kriegs unterhielt, hat sie 1996 mit dem Beitritt zur NATO-»Partnership for Peace« intensiviert. Mittlerweile hat sie im Kosovo unter NATO-Führung mehr Soldaten stationiert als Deutschland. Dem Kriegsbündnis formal beitreten wolle man weiterhin nicht, teilte Amherd mit, eine intensivere Zusammenarbeit werde jetzt jedoch definitiv angestrebt. So war’s auch bei Finnland und Schweden: Erst kam seit den 1990er Jahren die intensivere Kooperation, jetzt folgt der Beitritt.

Nur die Türkei schießt noch quer. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Donnerstag bekräftigt, Ankara sei bereit, die NATO-Norderweiterung zu blockieren. Wird es das wirklich? Klar ist: Ankara verlangt Zugeständnisse, fordert von Finnland und vor allem von Schweden, jede Unterstützung für die YPG fallenzulassen und im Inland die PKK hart zu attackieren. Zudem will die Türkei wohl Blockaden der USA für eine umfangreiche Lieferung von »F-16«-Kampfjets überwinden. Zumindest dabei zeichneten sich am Donnerstag Fortschritte ab. Dass Erdogan auf Dauer blockieren wird, gilt immer noch als eher unwahrscheinlich. Zumal in der NATO bereits über einen nächsten Expansionsschritt diskutiert wird – eine engere Kooperation mit Staaten in der Asien-Pazifik-Region, unter dem Motto »Global NATO«.