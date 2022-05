ZUMA Press/imago/Montage jW

Vom Brechtspecht und ­Speckgürtelspekulanten

Am 15. Mai jährte sich der Todestag von Wiglaf Droste, er starb 2019. Ich stand in lockerem Brief- und Mailkontakt mit ihm. Am 8. März 2019 schickten wir auf Vorschlag meiner Frau ein kleines Päckchen mit feinen Dallmayr-Pralinen und Quittengelee an Droste, weil wir ahnten, dass es ihm nicht gut ging. Ich reimte ein paar belanglose Zeilen und nahm seinen »Speckgürtelspekulanten« und den »Brechtspecht« mit auf: »Der Speckgürtelspekulant spekuliert mit feinsten Pralinen, der Knödel und Klöße kleine, süße Cousinen. Überbracht vom Brechtspecht spricht er zum Dichter: Du schnalltest den Gürtel mal weiter, komm, nimm, sing und sei heiter!« Droste bedankte sich noch überschwenglich mit einer kurzen Mail, wollte sich später ausführlich melden. Dann kam nichts mehr, nach dem 15. Mai wussten wir, warum, und waren fassungslos. Nun fehlt er in diesem heillosen Land seit drei Jahren!

Emmo Frey, Dachau

Gegen Salonlinke

Zu jW vom 12.5.: »Die andere Erfahrung«

Herzlichen Dank für diese Würdigung von Inge Viett, einer Frau, die ihren Weg mit Irrungen und Wirrungen, aber aufrecht gegangen ist. Die das Sozialistische nicht angeekelt von sich geworfen hat, als es Mode wurde, das zu tun, um sich bei den neuen Herren anzubiedern. Wie klar ihre Sicht auf die Verhältnisse! Als hätte sie damals schon geahnt, auf welchen verhängnisvollen Weg die Salonlinken einmal die Reste jener Partei führen würden, die es gewagt hatte, einen Teil Deutschlands für 40 Jahre der Verfügungsgewalt des Kapitals zu entziehen. »Die bürgerlichen Linken waren sich immer zu fein für die Arbeit der Veränderung, sie blieben lieber bei der Interpretation der Verhältnisse, wohl wissend, dass revolutionäre Veränderung auf Schmutz, auf fremden und eigenen Schmerz, auf Statik, Widerstand und Unberechenbarkeit stößt.« Besser kann man das wohl denen nicht ins Stammbuch schreiben, die die wirkliche Veränderung hintertreiben, indem sie ums Mitverwalten »räuberischer Beziehungen« kämpfen und das für links erklären.

Joachim Seider, Berlin

Weggefährtin

Zu jW vom 12.5.: »Die andere Erfahrung«

Auch ich möchte mich bei der Redaktion für die Veröffentlichung des Ausschnitts aus der Biographie von Inge Viett ganz herzlich bedanken – auch wenn es der so traurige Anlass ist, dass nun »auch sie« am 9. Mai immerhin 78jährig verstorben ist. Ein besserer Nachruf als die Veröffentlichung ihrer eigenen Gedanken scheint mir nicht möglich. Und nachträglich verspüre ich das Bedürfnis, der DDR dafür zu danken, dass sie »einer wie ihr« seinerzeit das Leben gerettet hatte, einer derjenigen, die das damalige BRD-System nicht nur vom Rest der Gesellschaft vereinzelte, sondern regelrecht und systematisch in die Illegalität trieb. Ich hatte nur einmal die Gelegenheit, sie bei einer Lesung über ihre Reiseeindrücke in Kuba zu erleben – vielleicht war es im Jahr 2000. Schon damals bewunderte ich ihre schriftstellerischen Qualitäten. Unmittelbar davor hatte ich Übersetzungen von José Martí gelesen, dem großen Dichter und Denker Kubas. Und ich weiß noch, dass mich ihr Erzählstil an den seinen erinnerte, seine plastische und liebevolle Art. – Mich persönlich bewahrte vor dem Schicksal der bekanntesten und daher »berüchtigtsten« 68er der Umstand, dass ich als damals noch alleinerziehende Mutter von zwei Kindern »nichts riskieren« durfte, daher fiel ich durch die Maschen. Aber dennoch sehe ich in ihr bis heute eine »Weggefährtin« und bin über ihr Ableben traurig. – Übrigens erfuhr eine wie ich erst nach der Wende, dass ich es in der DDR als alleinerziehende Mutter weniger schwer gehabt hätte. Das möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch zur »Rehabilitierung« der DDR hinzufügen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Eiskalter Krieger

Zu jW vom 13.5.: »Väterchen Frost«

Den eiskalten Krieger gegen Russland, Robert Habeck, als Väterchen Frost zu bezeichnen, ist, gelinde gesagt, eine Beleidigung der russischen Märchen- und Legendenfigur. Für Russen und Weißrussen ist Väterchen Frost das Symbol für winterliche Wärme und Geborgenheit, ein Hoffnungsträger für die Erfüllung von menschlichen Wünschen, vor allem von Kindern, und ein Spender von Fröhlichkeit und Frohsinn. Der nimmergrüne Habeck hingegen kündigt Kälte, Frieren, (…) Trauerstimmung und Trübsinn an. Es wäre sogar zynisch, ihn als deutschen Weihnachtsmann zu küren. Habeck ist kein Väterchen Frost, kein Weihnachtsmann! Er und seine Regierungs- und Bundestagsfraktion sind ein großer Eisblock, gegen den ein friedensbewegter Eisbrecher nötig ist.

Manfred Wild, Berlin

Stärke und Mut

Zu jW vom 14./15.5.: »Meinung noch frei?«

Ich freue mich sehr, dass die jW mit steigenden Zeitungsverkäufen und Zugriffen im Internet konfrontiert ist. Das ist ein gutes Zeichen. Man erkennt daran, dass sich der menschliche Geist am Ende doch gegen Verdummung, Lüge und Gehirnwäsche zur Wehr setzt. Es ist Teil unserer menschlichen Natur, nach der Wahrheit zu streben. Und wenn die Unwahrheit zu penetrant und offensichtlich auf uns niederprasselt, wehren wir uns dagegen. Zur Zeit spüre ich, dass sich immer mehr Menschen angewidert von der Propaganda der Herrschenden abwenden. Hier aber setzt auch meine Kritik an die jW ein: Manchmal ist es nicht einfach, nicht in eine tiefe Depression zu verfallen, wenn man Eure Überschriften liest. Immer nur zu lesen, dass die Kriegsgefahr steigt, das Rüstungsgeschäft brummt, die Armut wächst, das Klima kippt und die Repressionen des Staates zunehmen, ist auf die Dauer ein wenig entmutigend. Macht doch den Menschen auch mal Mut! Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber wenn wir derzeit erleben, dass der Staat Angst vor roten Fahnen hat und sich sogar vor Buchstaben fürchtet, dann bedeutet das doch auch, dass dieses System vor uns Menschen – diesen verachteten und erniedrigten Wesen – Angst hat! Es bedeutet, dass wir stark sind, auch wenn man uns ständig das Gegenteil einreden will. Offenbar sind sich die Herrschenden mehr der Stärke des Volkes bewusst als das Volk selbst. (…) Ihr solltet nicht nur die Zustände im Land beschreiben, sondern auch gegen die Ohnmacht anschreiben!

Ulrich Guhl, Strausberg