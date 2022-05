Krieg statt Umweltschutz

Brian Inganga/AP/dpa Somalia, Kenia und Äthiopien droht erneut ein Ausbleiben der Regenzeit. Das wäre dann für die Region die schwerste Dürre seit mehr als 40 Jahren (Lomoputh, 12.5.2022)

Die Klimakrise ist nicht mehr zu übersehen. Eigentlich. Das hat am Mittwoch einmal mehr der Klimazustandsbericht der Weltmeteorologie-Organisation (WMO) gezeigt. Wenn der Anstieg der Meere sich weiter so beschleunigt wie in den vergangenen drei Jahrzehnten, wird der Meeresspiegel zum Ende des Jahrhunderts um weit über einen Meter steigen. Für Hunderte Millionen Menschen an den niedrigen Küsten in aller Welt wäre das fatal. Schlimmer noch sind die Gefahren für die Welternährung. Die Meere versauern, die Fischerei ist gefährdet und damit eine wichtige Eiweißquelle. Außerdem gefährden Dürren und Starkregen zunehmend die Ernten. Aktuell droht Somalia, Kenia und Äthiopien erneut ein Ausbleiben der Regenzeit. Das wäre dann für die Region die schwerste Dürre seit mehr als 40 Jahren. In Kombination mit der Pandemie, mit ökonomischen Schocks zum Beispiel durch ein indisches Exportverbot für Weizen, mit einer Dürre im Iran und nicht zuletzt mit dem Ukraine-Krieg, der die dortigen Weizenausfuhren verhindert, verschärft sich dadurch die Lage für die Ärmsten. Statt endlich überwunden zu werden, breitet sich der Hunger weiter aus.

Und die mit großen Klimaversprechen angetretene Bundesregierung? Statt das Naheliegende zu tun und endlich das Ruder herumzureißen, statt den Energieverbrauch drastisch zu reduzieren und auf Wind, Sonne und Co. umzustellen, soll Frackinggas aus den USA und Blutkohle aus Kolumbien eingeführt werden, vom neuen NATO-Partner mit in Bürgerkrieg und Massaker erprobtem Militär. Statt Bahn und Bus drastisch auszubauen – ein Programm, das mehr Arbeitsplätze schaffen könnte, als in der Autoindustrie bei einem konsequenten Umstieg verlorengingen – werden zig Milliarden Euro in Aufrüstung, in weitere Autobahnen und in neue Flüssiggasterminals gesteckt. Geld, das verbrannt oder über Jahrzehnte gebunden sein und an so vielen anderen Stellen fehlen wird: in der Pflege, beim ÖPNV, bei der Wärmesanierung des Gebäudebestandes, bei der Anschaffung von Luftfiltern für die Schulen, bei menschenwürdigen Hartz-IV-Sätzen und Mindestrenten, bei der Abwendung von Hunger- und Klimakrise und nicht zuletzt bei der Begleichung der Klimaschulden, die der Industriestaat Deutschland bei den Ländern des Südens hat.

Keinesfalls besser wird es dadurch, dass ausgerechnet Grünen-Minister LNG-Terminals, US-Frackinggas und Importe aus dem Sklavenhalterstaat Katar als kleineres Übel verkaufen wollen. Bürgerrechte und Umweltschutz werden per Beschleunigungsgesetz ausgehebelt und Klimaschützer mit dem vagen Versprechen hingehalten, die neuen Anlagen könnten schon bald grünen Wasserstoff anlanden. Wasserstoff, der unter anderem aus der Westsahara kommen soll, die Marokko völkerrechtswidrig besetzt hält und wo Krieg gegen die Bevölkerung geführt wird. Klimagerechtigkeit geht anders. Radikal anders.