Deutsche Börse verspricht Wachstum

Frankfurt am Main. Die Deutsche Börse will ihre »Prognosen für 2022 übertreffen«, so Konzernchef Theodor Weimer am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns. Die Erlöse sollen im laufenden Jahr auf mehr als 3,8 Milliarden Euro steigen, der Gewinn auf mehr als 2,2 Milliarden Euro. (dpa/jW)