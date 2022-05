Showdown in Silberland

Manuel Cortina/ZUMA Wire/IMAGO River kontrollierte den Ball, doch Tigre kam immer wieder zu gefährlichen Kontern (Buenos Aires, 11.5.2022)

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien, wo die Meisterschaft im Balltreten für Jungs zunächst in zwei 14er-Gruppen gekickt wurde, fanden dieser Tage hintereinander die Viertel- und Semifinals statt. Besonderheit: Ab dem achten Spieltag wurde der VAR in Argentiniens Eliteliga installiert.

Zum Saisonauftakt am 10. Februar standen die Finalisten für mich fest: Racing Club und Estudiantes La Plata würden das Kind schaukeln. Es sah gut aus. Aus beiden Gruppen qualifizierten sich je vier Teams für die Viertelfinals, meine beiden Auserkorenen gewannen ihre Gruppen frühzeitig überlegen (Racing blieb als einziges Team sogar unbesiegt). Doch Spiele werden nicht auf dem Reißbrett gewonnen, und es obsiegt auch nicht immer derjenige Klub, dessen Tradition ihn dazu nach Meinung seiner Anhängerschar verpflichtet oder der quengeligen Lohnschreiber verdonnert. Ein Spiel dauert immer noch mindestens 90 Minuten, vor allem in einer K.-o.-Phase. Auch abgedroschene Wahrheiten bleiben Wahrheiten.

Der Racing Club von Fernando Gago empfing im Cilindro von Avellaneda das Aldosivi (aus Mar del Plata) von Martín Palermo – beide Trainer sind Vereinsidole der Boca Juniors, die unter Diego Maradona auch zusammen in der Selección spielten. Die Marplatenses erwiesen sich als völlig überfordert. Direkt aus der Umkleide heraus ging Racing in Führung und glänzte wie im gesamten Campeonat mit einer kompakten Abwehr. Folgerichtig stand es am Ende 5:0. Racing triangulierte pausenlos und attackierte über die Flügel.

Die Boca Juniors hatten zwar lediglich ein Match verloren, waren von der Presse aber durchgängig wegen behäbigen Spiels geschmäht worden. Mehr als ein laues Törchen war ihnen selten gelungen. In der Bombonera (Pralinenschachtel) empfingen die Xeneizes das Team von Defensa y Justicia und attackierten die Gäste aus Florencio Varela ab der ersten Minute. Nach zahlreichen Torchancen lochte Sebastián Villa kurz vor der Pause zum 1:0 für Boca ein. Sein Gegenüber Nicolás Tripichio bekam ihn nie in den Griff. Damit war der Widerstand des Habichts auch bereits gebrochen, am Ende stand es 2:0.

Titelfavorit Estudiantes LP sowie Titelverteidiger River Plate erlebten indes eine schwarze Nacht. Estudiantes empfing in La Plata die Argentinos Juniors. Ein einziges Hauen und Stechen. Schiri Fernando Echenique ahndete sage und schreibe 38 Fouls. Mauro Boselli brachte den gastgebenden »Pincharrata« (Rattenaufspießer) nach einer halben Stunde mit seinem 10. Saisontreffer in Führung, während der »Bicho« (Stechmücke) zwar den größten Teil der zweiten Halbzeit in Unterzahl herumeierte, jedoch durch Fausto Vera frühzeitig den Ausgleich erzielen konnte. Vera war es auch, der den entscheidenden Strafstoß im Elferballern verwandelte.

Im Monumental von River Plate gastierte Aufsteiger Tigre. Nach vier Minuten schockte Mateo Retegui, Sohn des Hockeynationaltrainers, das halbe Land mit dem 0:1 für den Matador, erzielt mit dem Nacken. Fassungsloses Raunen auf den Rängen. River kontrollierte den Ball, doch Tigre kam immer wieder zu gefährlichen Kontern. Es dauerte eine Stunde, bis Enzo Fernández mit einem Traumtor in den Winkel der Ausgleich gelang. Ein böser Schnitzer von Paulo Díaz führte kurz darauf jedoch noch zum Siegtreffer durch Facundo Colidio für den krassen Außenseiter.

Beide Halbfinals wurden vom Punkt entschieden. Boca Juniors eliminierte den Racing Club und trifft nun kommenden Sonntag in Córdoba (21 Uhr MEZ) auf Tigre, das sich gegen Argentinos Juniors durchsetzte. Eine Neuauflage des Finals der Copa de la Superliga von 2019, welches das bereits abgestiegene Tigre gegen den großen Favoriten Boca sensationell gewann.