NPD-Spitze im Amt bestätigt

Berlin. Auf dem Bundesparteitag der NPD am Wochenende im hessischen Altenstadt ist Frank Franz als Parteivorsitzender bestätigt worden. Dies teilte die Bundespartei am Montag in Berlin mit. Als Stellvertreter bestätigt wurden demnach der Exparteivorsitzende Udo Voigt und Thorsten Heise. Neuer NPD-Vize ist laut Mitteilung Sebastian Schmidtke aus Berlin. Ein Satzungsantrag des Parteivorstandes zur Umbenennung in »Die Heimat« erhielt nicht die notwendige Mehrheit. Demnach fehlten drei Stimmen. (jW)