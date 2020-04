»Ein Rückgrat der Szene«

Michael Reichel/dpa Thorsten Heise gegenüber einer Demonstration gegen einen NPD-Aufmarsch (Erfurt, 17.7.2014)

Die Mobile Beratung in Thüringen, Mobit, hat am Montag eine neue Broschüre über den Neonazi Thorsten Heise veröffentlicht. Wieso gerade über diese Person?

Mobit hatte Anfang der 2010er Jahre bereits eine erste Broschüre von mir zu ihm herausgegeben. Damals fing Heise an, seine Rechtsrockserie »Eichsfeldtag« zu etablieren. So ist die Idee entstanden, ausführlicher zu ihm zu publizieren und über seinen Werdegang aufzuklären. Es braucht öffentliche Informationen über zentrale Figuren und über Netzwerke. Denn diese alten Kader bilden heute das Rückgrat der Neonaziszene.

Welche neuen Entwicklungen bildet die aktualisierte Broschüre ab?

Zu Heises Funktionen und Aktivitäten ist eine Menge hinzugekommen. So gehört er nicht nur zu den Organisatoren des genannten Rechtsrockevents, sondern auch zu denen des »Schild und Schwert«-Festivals im sächsischen Ostritz, das es seit drei Jahren gibt. Heise ist in der NPD aufgestiegen und inzwischen stellvertretender Bundesvorsitzender. Zwischenzeitlich war er Mitarbeiter des EU-Parlamentariers Udo Voigt, NPD, und dort zuständig für die Auslandskontakte. Auch seinen Versandhandel hat er weiterentwickelt.

Welches Ausmaß hat dieses Geschäft angenommen?

Der Verkauf von Tonträgern ist auch in der Neonaziszene nicht mehr so lukrativ wie früher. Heise gehört dennoch zu den wenigen, die vom Versand leben können. Das genaue Ausmaß kennen wir nicht. Aber wenn jemand mit einer fünfköpfigen Familie seinen Unterhalt aus einem keineswegs konkurrenzlosen Geschäft bestreiten kann, muss ordentlich Potential dahinter sein. Und wer vom Geschäft mit Neonazis profitiert, lässt das Geld auch zurück in die Szene fließen.

Welche Verbindungen hat Heise zu militanten Gruppierungen?

Er war von Anfang an mit der Kameradschaftszene und der »Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei«, FAP, verbunden. Nach dem Verbot dieser gewalttätigen Organisation ist er in die NPD eingetreten. Diese alten Netzwerke existieren bis heute noch.

Bevor er nach Thüringen kam, hatte Heise das erste Konzert mit der »Blood and Honour«-Band No Remorse veranstaltet und geholfen, diese Strukturen in der BRD zu etablieren. Beim »Tag der deutschen Zukunft« in Dortmund vor drei Jahren war Heise direkt für die Betreuung von Will Browning zuständig, damals Kopf jener Band und heute Chef vom internationalen, rechtsterroristischen Netzwerk »Combat 18« – dem bewaffneten Arm von »Blood and Honour«. Beide wären ohne das Agieren von Thorsten Heise heute in dieser Form nicht vorstellbar. Und er wiederum wäre ohne sie nicht in der Rolle, die er heute hat. Der entscheidende Tonträger der Neonaziband »Oidoxie«, die CD mit den Hymnen zu »Combat 18«, erschien damals bei Heises Musiklabel.

Wie weit reichen Heises Beziehungen?

Er ist auch international bestens vernetzt, unter anderem mit Labels beispielsweise in Dänemark und Großbritannien. Zudem wissen wir aus einer Antwort der Bundesregierung, dass Heise Anfang der 1990er Jahre in Kroatien als Söldner aktiv gewesen sein soll. Als Mitarbeiter von Udo Voigt war Heise im Ausland unterwegs und hat dort Kontakte geknüpft. Er brüstet sich damit, in Griechenland die faschistische »Goldene Morgendämmerung« mit aufgebaut zu haben. Diese Stationen ergeben heute das Bild eines weltweiten Neonazinetzwerks.

In Thüringen pflegt Heise Kontakt mit dem AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Welches Verhältnis haben die beiden zueinander?

Nach Recherchen der Zeit hatte Heise Höcke beim Umzug nach Bornhagen geholfen. Seitdem sei Heise dort mehrfach zu Gast gewesen. Bei der Landtagswahl 2019 hat Heise eine Kampagne zugunsten Höckes gemacht, indem er dazu aufrief, mit der Erststimme AfD zu wählen.

Was folgte aus dem brutalen Angriff auf zwei Journalisten vor Heises Wohnhaus?

Das war Ende April 2018. Zwei Tage später war der von Heise initiierte Neonaziaufmarsch zum 1. Mai in Erfurt. Dort brüstete er sich damit, dass Journalisten in seinem Wohnort ihre antifaschistische Arbeit nicht mehr ausüben könnten. Obwohl die Attackierten Fotos von den mutmaßlichen Tätern gemacht hatten, gab es erst ein Jahr später eine Anklage. Dabei blieb es bis heute.

Wurde wegen »Combat 18« und »Blood and Honour« gegen Heise ermittelt?

Im Zuge ihres Verbots hat Heise nie Besuch von den Behörden bekommen. Solche Verbote sind zwar richtig, aber sie schaffen diese Netzwerke nicht aus der Welt. Und das dürfte Heise ganz genau wissen, weil er seit rund 30 Jahren in der Szene aktiv ist. Nach dem Verbot der FAP hat er auch weiter gemacht und neue Strukturen aufgebaut.