Nachschlag: Pest oder Cholera

Peter Seyfferth/IMAGO

Sensation im Bistum Speyer: Am Freitag verkündete Generalvikar Andreas Sturm, dass er sein Amt in der römisch-katholischen Kirche niederlege und nun altkatholischer Priester werde. Altkatholiken werfen den römischen vor, »reformistisch« zu sein – und umgekehrt. Klingt lustig? Es wird noch besser, wie Theologin und Altkatholikin Angela Berlis im Gespräch mit dem DLF ausführte. Ihre Glaubensgemeinschaft sei eine »offene, aufgeschlossene und reformorientierte Kirche«. Von römisch-katholischer Seite dagegen kommt der Vorwurf, sie seien Neuprotestanten; Gottesdienste in der Landessprache, die Aufhebung des Pflichtzölibats und zuletzt die Einführung der Frauenordination sei ein klarer »Protestantisierungsprozess«. Die Altkatholiken halten dagegen: Durch ihre Reformen gäben sie die Katholizität der Kirche doch nicht auf. Leitmotiv sei damals wie heute das Festhalten an den Ordnungen der alten und einen Kirche, deren Mitte und Haupt Jesus Christus ist. Als wäre das etwas Begrüßenswertes. (ae)