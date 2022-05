»Jeder Schuss ein Russ«

Alexander Ermochenko /REUTERS Zerstörte Stadt: Wolnowacha in der »Volksrepublik« Donezk (15.3.2022)

Am vorigen Freitag veranstaltete junge Welt in Berlin die Konferenz »›Der Krieg soll verflucht sein‹. Für eine kämpferische Friedensbewegung – Gegen Hochrüstung, Militarisierung und Faschismus«. Im Folgenden dokumentieren wir den Vortrag des früheren jW-Chefredakteurs Arnold Schölzel. (jW)

Haben die Mainstreammedien im Ukraine-Krieg versagt? Journalistisch, handwerklich offensichtlich: Statt Tatsachen liefern sie ­Kiewer Propaganda, statt Lagebildern ist zu erfahren, was der Faschistenanhänger Andrij Melnyk gerade über die Bundesregierung äußert. Der Bandera-Fan ist mit seiner Russophobie so etwas wie der Generalintendant des deutschen Medienwesens. Zugleich haben die Mainstreammedien offenkundig großen Anteil daran, dass seit dem 24. Februar wie auf Knopfdruck in der Bundesrepublik gilt: »Wir kennen keine Parteien mehr, wir sind alle Ukrainer.« Einschließlich eines gigantischen Hochrüstungsprogramms und der Lieferung von Waffen, die mehr und mehr zur direkten Konfrontation mit der Atommacht Russland führen.

Zum ersten Punkt, dem journalistischen Versagen, genügt es, sich anzusehen, wie alles begann. Viel geändert hat sich seither nicht. Daniel Brata­novic hat im jW-»Nachschlag« vom 12. Mai daher richtigerweise empfohlen, kein Empfangsgerät mehr einzuschalten wegen »einer in Kriegszeiten rasant fortschreitenden Verblödung, deren schreibende und sprechende Träger von nüchterner Erwägung, sachlichem Raisonnement, ja generell von Argumenten rein gar nichts wissen wollen«. Ein Blick auf den Anfang genügt: 24. Fe­bruar abends, ARD-Brennpunkt mit Ellen Ehni, einer als liberal und gemäßigt geltenden Kollegin. Sie sagte gleich zu Beginn: »Einen solchen Angriffskrieg in Europa hat es seit über 80 Jahren nicht gegeben.«

So sind zwei Dinge, die seither die Tonlage der Medien bestimmen, über den Sender gegangen: Die Andeutung, es handele sich um einen Krieg, der mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion zu vergleichen oder gar gleichzusetzen sei. Und, um an dieser Stelle etwas bösartig zu werden, sei unterstellt: Den meisten Westdeutschen galt das als wahre Aussage. Eine persönliche Einfügung: Im vergangenen Jahr hatte ich mit einem 50jährigen aus Bremen, IT-Spezialist mit eigener Firma, eine Kontroverse, weil er mich nicht davon überzeugen konnte, dass die Rote Armee 1945 nicht in Berlin gekämpft habe, nur Briten und Amerikaner. Frau Ehni hat in großen Teilen des Landes das antikommunistisch verdummte Publikum, das sie benötigt. Die Großmedien dieses Landes haben an dessen Herrichtung entscheidend mitgewirkt, denn über alles, was östlich der Elbe liegt, darf nach wie vor jeder grobe Unfug und jede rassistische Hetze gegen Russen erzählt werden, genauer: muss seit Jahren erzählt werden. Im heute erschienenen Spiegel wird z. B. über den Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann geraunt, der habe seinen teuren Wahlkampf von Russland oder von der Stasi finanziert bekommen, wahrscheinlich aber von beiden. Das ist eine Erzählung fürs kommende Jahrzehnt: Nicht nur die »Stasi« gespenstert im Osten, sondern nun auch überall »der« Russe.

Wer ist dümmer, die Autoren solcher Idiotien oder das Publikum, auf das sie zielen? Das lässt sich sagen: Nein, sie versagen nicht, sie stecken ja in den immergleichen Erzählungen seit Jahrzehnten und im Fall Russland seit mehr als 100 Jahren fest: »Jeder Schuss ein Russ«, »jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung«, »Totalitarismus« gegen Freiheit – wir haben gerade 75 Jahre Truman-Doktrin –, gegenwärtig Demokratie gegen Autokratien, wovon es laut diesen Medien nur zwei auf der Welt gibt.

Der Rest dieses ARD-»Brennpunkts« war nicht anders als der zitierte Satz von Frau Ehni, und seitdem gibt es auf diesen öffentlich-rechtlichen Sendern nichts Neues. Dabei hatte Frau Ehni schon etwas genauer formuliert als der Kanzler, der am 15. Februar in Moskau erzählt hatte: »Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden, und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt.« Es hat keinen Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 gegeben und erst recht seit 2014 keinen Krieg Kiews gegen die Bewohner des Donbass, genannt »antiterroristische Operation«. Der Journalist Ulrich Heyden hat seine gesammelten Reportagen über diesen Krieg kürzlich unter dem richtigen Titel »Der längste Krieg in Europa seit 1945« herausgebracht. Über den hat acht Jahre lang kein deutsches Mainstream­medium berichtet. Als Anfang Juni 2014 die Stadt Lugansk von Kiews Luftwaffe bombardiert wurde, berichteten darüber zwar die Nachrichtenagenturen, aber außer jW kein anderes Medium. In der FAZ fand sich fünf Tage später eine Meldung aus zwei Zeilen. Es geht heute um 14.000 Tote – gefoltert, erschlagen, von ukrainischen Scharfschützen erschossene Omas, die Unkraut im Garten jäteten, Tausende Opfer wahllosen Artilleriebeschusses. Aber da es um russischsprachige Ukrainer geht, die das Verbot ihrer Sprache, das Massaker von Odessa am 2. Mai 2014, massenhafte Misshandlungen und Ermordung nicht hinnehmen wollten und zu den Waffen gegriffen hatten, handelt es sich weniger um Menschen als um »Prorussen« – eine Ethnie, die gefährlichste auf der Welt, vom deutschen Mainstream »entdeckt«.

Heyden begründet die Idee zu seinem Buch so: »Weil die großen deutschen Medien über den Krieg im Donbass nur aus der Sichtweise Kiews berichten.« Also verkündete Claus Kleber im ZDF bereits am 21. Juli 2014 als Leit- und Glaubenssatz: »In der Ukraine gibt es keine Faschisten, zumindest nicht an verantwortlichen Stellen in Kiew.« Denn Verbrechen begehen allein Russen oder »Prorussen«. Heyden verlor viele seiner Auftraggeber im deutschen Mainstream, kein Chefredakteur hat seit 2014 regelmäßig Korrespondenten in den Donbass geschickt. Versagen? Handwerklich ja, denn mit Journalismus hat Verschweigen eines Krieges in Europa nichts zu tun, politisch nein, ein voller Erfolg.

Nicht nur Frau Ehni wollte am 24. Februar von diesem Krieg nichts wissen, und ich vermute, sie wusste tatsächlich nichts von ihm. Kiew hatte zwar unmittelbar nach dem Abflug von Olaf Scholz aus Moskau am 15. Februar laut OSZE-Beobachtern mit Artillerie wieder massiv in die Wohngebiete des Donbass schießen lassen und steigerte das in den folgenden Tagen noch. In ARD und ZDF war das selbstverständlich nicht vorgekommen, auch nicht in Bild, Taz und FAZ – so wie seit acht Jahren.

Es gilt: Wer einen kompletten Krieg so erfolgreich verschweigen kann, ist zugleich eine Teilstreitkraft, wenn Deutschland wieder Krieg führt. Ob die Mainstreammedien dabei versagen werden, wissen wir nicht, sie erzielen nur an der sogenannten Heimatfront Treffer. Bis kurz vor dem 24. Februar hatten sie versagt: Die Mehrheit der befragten Deutschen, bis zu 80 Prozent, wollte keinen Krieg mit Russland. Nun beschleicht laut Umfragen wieder eine Mehrheit, die aber noch nicht so groß ist, das Gefühl, die Waffenlieferungen an Kiew könnten zur direkten Konfrontation führen. Diese Mehrheit lehnt das ab. Lassen Sie uns alles dafür tun, dass diese Mehrheit größer wird und es nicht nur beim journalistischen Versagen des Mainstreams bleibt.