Streitet die Vorwürfe ab: Der 101jährige Angeklagte am Montag während der Verhandlung in Brandenburg an der Havel

In einem der vermutlich letzten Prozesse gegen Kriegs- und Naziverbrecher hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft für den 101 Jahre alten Josef S. gefordert, der SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen nördlich von Berlin gewesen sein soll. »Sie haben die Entmenschlichung der Opfer hingenommen und haben sich damit abgefunden«, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement am Dienstag in seinem Plädoyer gegenüber dem Angeklagten.

In dem Verfahren wird der Tatvorwurf der Beihilfe zum Mord in mehr als 3.500 Fällen verhandelt. Dabei geht es unter anderem um die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen und Kranken durch Genickschuss und durch Gas. Klement sieht den Vorwurf als erwiesen an. »Diese Geschichte ›Wir wussten von nichts‹ glaube ich nicht«, sagte er. Der Mann sei ein Rädchen im Räderwerk gewesen, mit dem das Gefangenhalten und Ermorden möglich gewesen sei.

S. hatte allerdings im Prozess bestritten, von 1942 bis 1945 im KZ Sachsenhausen tätig gewesen zu sein. Er gab an, in diesem Zeitraum als Landarbeiter bei Pasewalk gearbeitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stützte die Anklage aber auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes. Außerdem führte Klement mehrere Listen als Belege für eine Tätigkeit im KZ Sachsenhausen an. In einem Schreiben des Vaters habe es zudem geheißen, der Sohn sei bei der SS in Oranienburg.

Klement wendete sich an den Angeklagten: »Sie haben die Morde nicht nur hingenommen, Sie haben Karriere gemacht im Konzentrationslager Sachsenhausen.« Er begründete das mit der Beförderung von S. zum Rottenführer. Als solcher habe er bis zu acht Mann geführt und Organisationsaufgaben gehabt. In dieser Position habe er zwingend Kenntnis von den Morden im Lager haben müssen.

Der Strafrahmen für die angeklagte Tat liegt zwischen drei und 15 Jahren. Seine Forderung nach fünf Jahren Haft begründete die Staatsanwaltschaft mit der Vielzahl von Opfern. Strafverschärfend sei die »unvorstellbare Grausamkeit« gewesen, mit der Menschen im Konzentrationslager gequält und getötet wurden. An der »Schuhprüfstrecke« hätten die Gefangenen zum Beispiel bis zum Umfallen Produkte der deutschen Schuhindustrie testen müssen, so der Staatsanwalt. Anschließend seien sie ermordet worden. Der Oberstaatsanwalt hielt dem Angeklagten zugute, dass die Taten sehr lange zurücklägen, er sich zwischenzeitlich nichts habe zuschulden kommen lassen und sich dem Verfahren gestellt habe.

Klement betonte, dass es nicht einfach gewesen sei, die SS zu verlassen – aber das sei nicht unmöglich gewesen. So habe die Möglichkeit bestanden, sich zum Kriegseinsatz zu melden. Eine solche Entscheidung zu treffen, sei »nicht wenig verlangt« gewesen von einem jungen, von der Naziideologie indoktrinierten Mann. Es habe aber die Möglichkeit gegeben, nicht zum »willigen Vollstrecker« zu werden.

Die Verteidigung hofft derweil auf eine möglichst geringe Haftstrafe. Drei Jahre wären formal das »bestmögliche Ergebnis«, sagte Verteidiger Stefan Waterkamp. Er wolle seinem Mandanten auch eine Revision empfehlen, wenn ein Urteil mit zwingendem Haftantritt herauskomme. Für den 1. Juni ist das Plädoyer der Verteidigung aktuell geplant.

Am Montag und Dienstag in der kommenden Woche sollen die Anwälte von Nebenklägern und weitere Nebenkläger das Wort haben. Thomas Walther, einer der Anwälte der Nebenklage, hält es für »sehr wahrscheinlich«, dass das Verfahren mit einem Urteil endet. Er verwies auf die Dokumente der Anklage. »Deshalb wird wohl diese Schuldfrage ganz klar mit einem Ja zu beantworten sein«, sagte er. Allerdings ließ er offen, welches Strafmaß er für angemessen hält.

Zwei Fälle von Nebenklägern werden im Prozess allerdings nicht mehr behandelt. Einer davon betrifft den Vater eines niederländischen Nebenklägers, eines Widerstandskämpfers. Dieser wurde nach Angaben des Vorsitzenden Richters aufgrund des Todesurteils eines Militärgerichts nach nur wenigen Tagen erschossen. Der Fall könne aber praktisch nicht mehr aufgeklärt werden und würde das Verfahren sprengen.