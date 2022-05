Florian Boillot Gegen Krieg, Hochrüstung und NATO: Ostermarsch in Berlin (16.4.2022)

Es gehört Mut dazu, in Zeiten der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündeten »Zeitenwende« gegen den Strom zu schwimmen und sich den Rufen nach Hochrüstung der Bundeswehr, Waffenlieferungen an die Ukraine und der weiteren Ausdehnung des westlichen Kriegsbündnisses zu widersetzen. »Ohne NATO leben – Ideen zum Frieden«, lautet der provokante Titel eines in Präsenz stattfindenden und online übertragenen Kongresses, zu dem für Sonnabend zahlreiche prominente Persönlichkeiten, Aktive der Friedensbewegung sowie Politiker der Partei Die Linke in die Humboldt-Universität in Berlin einladen. Unter den Referenten und Diskutanten finden sich der Direktor des Europainstituts der Akademie der Wissenschaften in Russland, Alexej Gromyko, ebenso wie der ukrainische Pazifist Jurij Scheljaschenko, der ehemalige Linke-Politiker Oskar Lafontaine und die Linke-Abgeordneten Andrej Hunko und Sevim Dagdelen, der Theologe Eugen Drewermann, die Schriftstellerin Daniela Dahn, der Historiker Peter Brandt sowie weitere mit der Friedensbewegung verbundene Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten aus dem In- und Ausland.

»Es herrscht wieder Krieg in Europa. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig und, wie jeglicher Krieg, nicht gerechtfertigt. Der Einmarsch russischer Truppen und die Bombardements verursachen großes Leid unter der Zivilbevölkerung«, machten die Einlader und Initiatoren gleich zu Beginn des Aufrufs ihren Standpunkt deutlich. Der einzige Weg zum Frieden könne ein sofortiger Waffenstillstand mit Verhandlungen sein.

Vor allem wollen sich die Kongressteilnehmer aber an der NATO als weltweit größter »Kriegsmaschine« abarbeiten. »Für Deutschland war und ist die NATO verhängnisvoll«, heißt es im Aufruf. Als Belege angeführt werden unter anderem die unter Adenauer mit der Westbindung der BRD zementierte Spaltung Deutschlands, die Bombardierung Belgrads unter der SPD-Grünen-Regierung 1999 sowie die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen, die von Bundeswehr-Piloten in neuen von Deutschland angeschafften Tarnkappenbombern auf Washingtons Befehl hin abgeworfen werden sollen. Verwiesen wird auf Armut und Ressourcenvernichtung durch die immensen Rüstungsausgaben der NATO von drei Milliarden US-Dollar am Tag weltweit, die für den ökosozialen Umbau verlorengehen. »Nicht erst im Krieg, schon im Vorkrieg sterben zuerst Wahrheit und Demokratie«, beklagen die Kongressveranstalter, dass unsere Gesellschaften Schritt für Schritt kriegstauglich statt friedensfähig gemacht werden.

Innerhalb der Partei Die Linke sorgt die Konferenz bei den »üblichen Verdächtigen«, die seit Jahren daran arbeiten, die Partei auf NATO-Kurs zu bringen, bereits vorab für Zornesröte. »Zwei Sätze zu Russland und acht Absätze zur NATO. Das muss man in diesen Tagen mal schaffen«, ätzte Stefan Liebich, ehemaliger Abgeordneter, Atlantikbrücke-Mitglied und derzeit »Fellow« der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den USA, schon am 10. Mai auf Twitter. Weiter: »Unter den Einlader*innen elf aktuelle und ehemalige linke Abgeordnete. Eine ›Friedenspartei‹, die auf einem Auge blind ist, ist nicht glaubwürdig.« Sekundiert wurde Liebich umgehend von Sarah Dubiel, einer Bundessprecherin der Linksjugend, mit dem gegen ihre (Ex)-Genossen gerichteten Tweet: »Lafontaine, Hänsel, Dehm, Dagdelen, Nastic, Neu, Paech. Ne Liste direkt aus der Hölle.« Vom Moderator mit der Feststellung der Konferenzeinladung »Für Deutschland war und ist die NATO verhängnisvoll« konfrontiert, war Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler in der Berliner Runde zur NRW-Wahl um eilige Distanzierung bemüht: »Nein, ich will das auch so deutlich sagen, ich habe diesen Kongress auch im Vorfeld gesehen, und ich kann ausdrücklich sagen, das ist nicht die Position unserer Partei.«

Für die Hamburger Morgenpost (Mopo) werden solche Beteuerungen nicht ausreichen. Das rechtssozialdemokratische Blatt hatte sich bereits am 13. Mai in einem Kommentar beklagt, dass die Bundestagsabgeordnete und Kovorsitzende der Linkspartei in der Hansestadt, Zaklin Nastic, zu den Unterstützern der Konferenz gehört. »Die Partei bleibt ein Sicherheitsrisiko für Deutschland und Europa«, so das Urteil der Mopo über die vaterlandslosen Genossinnen und Genossen.