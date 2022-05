Bericht: Berlin liefert weitere Waffen

Hamburg. Die Bundesrepublik hat der Ukraine offenbar weitere Waffen geliefert. In den vergangenen beiden Wochen seien 2.450 tragbare Panzerabwehrwaffen vom Typ RGW 90 »Matador«, 1.600 DM-22-Panzerabwehrrichtminen sowie 3.000 DM-31-Panzerabwehrminen in der Ukraine eingetroffen, berichtete der Spiegel am Dienstag. Die Waffen seien bereits innerhalb der ukrainischen Armee verteilt worden, hieß es in dem Blatt unter Berufung auf ukrainische Regierungskreise. Von der Bundesregierung gab es keine Stellungnahme zu dem Bericht. Nachdem sie zu Beginn des Krieges noch über einzelne Waffenlieferungen berichtet hatte, hält sie sich nun mit Informationen dazu zurück. Laut Spiegel hatte die Ukraine die »Matador«-Panzerabwehrwaffen direkt beim Hersteller bestellt und bezahlt. Die Minen hingegen stammten »offenbar« aus Beständen der Bundeswehr. (AFP/jW)