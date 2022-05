Odyssee in 23 Stunden

United Archives International/imago »Das Leben ist zu kurz, um ein schlechtes Buch zu lesen« – James Joyce

Einen Bekannten von mir befiel einmal die Schwermut. Sein Leben lag in Trümmern, er hatte keinen Job, kein Geld, keine Wohnung, und die Frau war weg. Er verkroch sich bei einem Freund im Schallplattenzimmer, legte Bob ­Dylan auf und zerlas wochenlang Bier trinkend die Bibliothek seines Gastgebers. Der schickte ihn schließlich zum Nervenarzt. Unser bedauernswerter Narr hatte gerade mit dem »­sUlysses« begonnen, und so nahm er den Schinken mit ins Wartezimmer des ­Psychiaters. Als er dann im Behandlungszimmer saß, den »Ulysses« auf dem Schoss, beugte sich der Doktor zu ihm vor, entzifferte den Titel des Buches, lehnte sich zurück und fragte: »Wie weit sind Sie damit?« – »Seite 150 oder so.« – »Doch so weit? Es wurde höchste Zeit, dass Sie zu mir kommen.«

Dass man eine Meise haben muss, wenn man den vor 100 Jahren erschienenen Roman von James Joyce lesen kann, ist in der Fachwelt umstritten. Aber es hilft, um sich das Werk ganze Nächte hindurch im Radio anzuhören. »SWR 2 Ohne Limit« bringt am späten Samstag abend die erste Stunde der 23stündigen Hörspielfassung des »Ulysses«, die Regisseur und Komponist Klaus Buhlert und eine hochkarätige Besetzung vor zehn Jahren fertiggestellt haben. Die Fortsetzungen an den darauffolgenden Wochenenden sind bis zu sieben Stunden lang. Die Tonaufnahmen dafür dauerten beispiellose 270 Studiotage, »und siehe«, urteilte die Presse damals, »es war sehr gut« (SWR/DLF 2012, Sa., 23.03 Uhr).

Sonst an den nächsten sieben Tagen im Radio: Das Ensemble Musikfabrik ist am 17. Februar aufgetreten beim Festival »Age of Anxiety – An American Journey« in der Hamburger Elbphilharmonie unter anderem mit Werken von John Cage, Ruth Crawford Seeger, Joseph Lake. NDR Kultur sendet in »Neue Musik« einen Mitschnitt (Di., 21 Uhr). In der morgigen Ausgabe der »Agenda« wird über das Gedränge bei den Tafeln diskutiert, live von einer Ausgabestelle in Frankfurt-Bornheim: »Wie die Tafeln mit dem steigenden Lebensmittelbedarf umgehen« (10.08 Uhr, DLF). Hörer können anrufen und erzählen vielleicht, wie sie damit umgehen. Grit Lemke wuchs in den siebziger Jahren in Hoyerswerda in eine Art proletarischer Bohème hinein, die sich nachts im Kellerklub und morgens im Schichtbus traf und nach 1989 in alle Winde zerstreut wurde. Ihre Autobiographie »Kinder von Hoy« bringt der MDR Kultur ab Freitag in der »Lesezeit« (MDR 2022, jeweils 9.00 und 19.00 Uhr). Andreas, Olaf und Benni sitzen als »Langsträfer« in der JVA Berlin-Tegel und schreiben Texte. Warum sie das tun und was dabei herauskommt, hören wir im Deutschlandfunk im »Feature: Literatur hinter Gittern« (DLF 2015, Fr., 20.05 Uhr). Am Samstag abend haben wir die Wahl zwischen Oper und Kabarett: NDR Kultur lädt in die Mailänder Scala zur Aufführung von Verdis »Un Ballo in maschera« vom 4. Mai (»Opernkonzert«, 19.03 Uhr). Und in Lindau am Bodensee präsentiert Hannes Ringlstetter live die Preisträger des »Salzburger Stiers 2022«, Luise Kinseher, Fatima Moumouni und Laurin Buser sowie Omar Sarsam (Sa., 20.04 Uhr, Bayern 2 und SR 2). Irgendwann vor vielleicht 170.000 Jahren soll der Mensch begonnen haben, Kleidung zu tragen, der Menschin wird dasselbe nachgesagt. Nur warum? Und was beschämt uns, wenn wir unverhüllt umherwandeln? Diesen Fragen geht der erste Teil der Reihe »Radiokolleg Nacktheit« am Montag morgen nach (9.05 Uhr, Ö 1).