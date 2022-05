100 Jahre Kommunistische Partei ­Chinas. Der rasante Aufschwung Chinas findet unter Führung der Kommunistischen Partei des Landes statt, deren 100. Jahrestag der Gründung schon 2021 begangen wurde. Das Wohl und Wehe Chinas ist aufs engste mit dem Wohl der Menschheit überhaupt verknüpft. Ein Blick in die Parteigeschichte verdeutlicht diesen Zusammenhang. Referent: Wolfram Adolphi (Journalist). Heute, Montag, 19 Uhr. Chinesischer Pavillon, Bautzner Landstraße 17 a, 01324 Dresden, oder: Mittwoch, 18.5., 19 Uhr, Café Weltecho, Annaberger Straße 24, 09111 Chemnitz. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung (Sachsen)

Erste Deportation von Sinti und Roma von Köln ins deutsch besetzte Polen. Gedenkveranstaltung. Am 16. Mai 1940 wurden Sinti und Roma in Köln in großer Zahl von der Polizei zum Sammelplatz, dem Messegelände, getrieben. Sie wurden ins von Nazideutschland besetzte Polen verschleppt. Es war der Beginn von Massendeportationen in Richtung östlich gelegener Konzentrationslager. Heute, Montag, 17 Uhr an der Gedenktafel Messegelände/Messeturm (Rhein). Veranstalter: Rom e. V., Köln

50 Jahre Radikalenerlass. Veranstaltung. Es sprechen: Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD, ehemalige Bundesjustizministerin), Maike Finnern (GEW-Vorsitzende), Andrea Kocsis (stellv. Verdi-Vorsitzende). Musik: Bernd Köhler/Ewo2 und »Die Grenzgänger«. Dienstag, 17.5., 19 Uhr, Berlin, Verdi-Bundesverwaltung, Paul-Thiede-Ufer 10. Veranstalter: Bundesarbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Grundrechte