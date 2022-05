Fremdeln mit Franziskus

Guglielmo Mangiapane/REUTERS Nicht unbedingt ein Kind dieser Zeit: Jorge Mario Bergoglio alias Papst Franziskus

Leicht hatte es Jorge Mario ­Bergoglio, alias Papst Franziskus, noch nie mit dem polnischen Teil seiner Herde. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sah sich zu Beginn seines Pontifikats wegen der sozialen Akzente seiner Theologie und Formulierungen wie die von der Armut als einem Akt der Gewalt in Polen als »Linksradikaler« attackiert. Manche katholischen Publizisten zweifelten an, ob er überhaupt rechtmäßig gewählt worden sei, andere unkten über eine drohende Spaltung der Kirche in Polen. Dass unter Bergoglios Leitung der Vatikan darauf bestand, eine Reihe von Bischöfen polnischer Diözesen in Rente zu schicken, die allzu tief in Sexskandale und die Begünstigung mutmaßlicher Missbrauchstäter verwickelt waren, brachte ihm zwar im liberalen Teil des Publikums kurzfristig Punkte ein, aber das hielt nicht lange vor.

Internationale Interessen

Denn seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist die polnische Öffentlichkeit im bedingungslosen »Wir-sind-Ukraine«-Modus. Und da erwarten die Katholiken unter den Polen vom Oberhaupt ihrer Kirche nicht etwa Führung, Anleitung und Interpretation, sondern, paradoxerweise, Gefolgschaft gegenüber ihrer auf völlig anderer Grundlage zustande gekommenen Ukrainophilie. Den Materialisten könnte es freuen, weil das Verhältnis von Gläubigen und Kirche in dieser Kritik vom Kopf auf die Füße gestellt wird, wie in dem Satz des griechischen Philosophen Xenophanes: »Wenn die Pferde Götter hätten, hätten die Götter Pferdeköpfe«. Aber leider geschieht es lediglich im Kontext der aktuellen Eskalation und Kriegshetze.

Wie denn, heißt es in den Medien, der Papst verweigert sich einer eindeutigen Benennung, wer der Gute und wer der Böse sei? Wozu haben wir ihn denn dann, wenn er nicht bestätigt, was wir aus anderer Quelle wissen oder zu wissen glauben? Es gab Stimmen, die Franziskus als »prorussisch«, als »Putinisten« oder Schlimmeres bezeichneten – und Spekulationen darüber, ob Franziskus mit seiner distanzierten Sicht auf den Ukrainekrieg eine Dankesschuld abtrage, die er gegenüber Putin wegen dessen Syrien-Intervention empfinde. Denn tatsächlich hat der Fakt, dass das russische Militär dem syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad das politische Überleben gesichert hat, auch den christlichen Minderheiten des Nahen Ostens gegenüber den islamistischen Kopfabschneidern das physische Überleben beschert. Franziskus wolle nicht der Papst sein, in dessen Pontifikat in den Kirchen Syriens und des Irak das ewige Licht ausgehe, wird spekuliert, deshalb sei er »weich gegenüber Putin«.

Ist er das? Aus einem vieldiskutierten Interview, das Franziskus dem ­Corriere della Sera gegeben hat, geht erstens hervor, dass er kategorisch gegen die kriegerische Lösung politischer Streitigkeiten ist, auch gegen den entsprechenden Versuch von russischer Seite. Das ist klar nicht auf der Höhe der aktuellen westlich-ukrainischen Rhetorik, dass das Kriegsziel nicht ein rascher Frieden, sondern ein Sieg der Ukraine und zumindest eine maximale Schwächung Russlands sei. Zweitens machte Franziskus deutlich, dass er Russlands Angriff nicht aus dem Nichts gekommen sieht, sondern als eine Aktion mit Voraussetzungen und Anlässen. Vielleicht, so zitiert ihn die konservative italienische Zeitung, habe ja die NATO etwas zu sehr »vor der russischen Tür gekläfft«. Er wisse zwar nicht, ob das Putins »Wut« provoziert habe, gehe aber davon aus, dass die Haltung des Westens dieser zumindest förderlich war. Und im Krieg in der Ukraine, so Franziskus ausdrücklich, seien in jeder Hinsicht internationale Interessen im Spiel.

Die Sprache Jesu

Im Vatikan wird dem Text des ­Corriere zufolge nicht bestritten, dass Franziskus nichts dagegen hätte, als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu fungieren. Erforderlich sei aber politischer Wille auf beiden Seiten, und deshalb werde er, so der Papst, vorerst nicht nach Kiew reisen. Ihm steckt offenbar noch ein Vorfall bei den Kreuzwegsfeiern in der diesjährigen Karwoche in den Knochen, als die vatikanische Regie eine russische und eine ukrainische Katholikin in der Gründonnerstagsprozession gemeinsam das Kreuz tragen lassen wollte. Dazu kam es nicht, weil die ukrainische Teilnehmerin sich weigerte, gemeinsam mit ihrer russischen Glaubensschwester aufzutreten.

Aus dem Interview mit Franziskus geht eine tiefe Enttäuschung darüber hervor, dass an seinen Friedensbemühungen derzeit offenbar kein Interesse bestehe. Weder bei Wladimir Putin noch bei seinem russischen Amtsbruder, dem orthodoxen Patriarchen Kyrill, dem er nach einem offenbar ziemlich unfruchtbaren Zoom-Gespräch gesagt habe, er solle aufhören, der »Messdiener seines Präsidenten« zu sein und lieber die Sprache Jesu sprechen als die der Politik. Wenn man ihn schon interpretieren will, dann fällt ein Fall auf, den er als ein »schönes Beispiel« zitierte, wovon man mehr brauche: einen Streik von Genueser Hafenarbeitern, die sich vor einigen Jahren geweigert hatten, eine Waffenlieferung für den Jemen umzuladen: »wegen der jemenitischen Kinder«. So ein Papst passt tatsächlich nicht wirklich in diese Zeit. Man muss ihn auch einmal loben.