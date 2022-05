Gegen Verrat und Imperialismus

Florian Boillot Ankaras Erfüllungsgehilfen: Schlagkräftige Polizeipräsenz bedrängt am Sonnabend die Demonstrierenden

Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten sind am Sonnabend in Berlin gegen die Angriffe der Türkei auf die kurdischen Gebiete im Nordirak und Nordsyrien auf die Straße gegangen. Hintergrund der bundesweit mobilisierten Demonstration unter dem Motto »Defend Kurdistan – Gegen türkische Besatzung und US-Imperialismus« ist die seit dem 17. April laufende Großoffensive gegen die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Bergland der Autonomieregion Kurdistan im Nordirak. Nach Guerillaangaben kommen dabei regelmäßig völkerrechtlich geächtete chemische Waffen zum Einsatz. Auch die Artillerie- und Drohnenangriffe auf Nordsyrien, bei denen in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen verwundet oder getötet wurden, waren Thema.

Der Protest richtete sich explizit auch gegen die USA, ohne deren Zustimmung die türkischen Luftangriffe im Nordirak nicht möglich wären, sowie die Bundesregierung als engste Unterstützerin Ankaras. Mit der Behauptung, die territoriale Einheit der Türkei sei bedroht, werde »ein NATO-Krieg gegen das kurdische Volk geführt«, erklärte die Sprecherin des Kurdischen Frauenverbandes (YJK-E), Ayten Kaplan. Mit einem von Ankara behaupteten »Antiterrorkampf« hätten diese Angriffe aber nichts zu tun. Ziel der Türkei sei es vielmehr, die autonomen Strukturen der Kurden zu zerschlagen und Teile von Syrien und dem Irak zu annektieren. »Bimre xyanet« (Tod dem Verrat) lautete der Text des Banners an der Bühne bei der Schlusskundgebung. Gemeint war der Verrat der über die Autonomieregion im Irak herrschenden Familie Barsani, die im Gegenzug für ihre an Bagdad vorbei getätigten Ölgeschäfte mit Ankara den türkischen Kampf gegen die Guerilla unterstützt.

Das Organisationskomitee zählte etwa 5.000 aus mehreren Bundesländern angereiste Teilnehmer – nach jW-Schätzung waren es weniger. Neben Kurdinnen und Kurden beteiligten sich kommunistische Parteien aus der Türkei sowie antifaschistische und internationalistische Gruppen. Armenier waren mit einem Banner des in Nordsyrien an der Seite der kurdischen Milizen kämpfenden armenischen Batallions »Nubar Ozanyan« erschienen. Auch einzelne Palästinenser, deren Demonstrationen an diesem Wochenende in Berlin gänzlich verboten waren, hatten sich angeschlossen. In Sprechchören hieß es »Intifada, Serhildan – Palästina, Kurdistan«.

Die mit einem Großaufgebot entlang der Demonstrationsstrecke vom Potsdamer Platz bis zur Straße Unter den Linden präsente Polizei stoppte den Marsch immer wieder. Es seien Ausrufe getätigt worden, die versammlungsrechtlichen Beschränkungen unterliegen, twitterte die Polizei im Bürokratendeutsch. Gemeint waren wohl Sprechchöre, die die PKK, ihren inhaftierten Vordenker Abdullah Öcalan und die Guerilla hochleben ließen. Insbesondere ein Block aus kurdischen Jugendlichen und internationalistischen Aktivisten wurde von den martialisch mit Helm und Schutzkleidung auftretenden Einsatzkräften im engen Spalier begleitet. Kurz vor Beginn der Schlusskundgebung stürmte die Polizei dann mehrfach in die Demonstration. Mindestens 15 Teilnehmer wurden nach Angaben der Veranstalter vorübergehend festgenommen, es habe eine Reihe von Verletzten gegeben.

Mittwoch vergangener Woche hatten Berliner Anwälte im Auftrag des Dachverbandes Union der Gemeinschaften Kurdistans (KCK) beim Bundesinnenministerium einen Antrag auf Aufhebung des seit 1993 bestehenden Betätigungsverbots gegen die PKK eingereicht. Die damaligen Verbotsgründe – etwa gewalttätige Proteste von Kurden in Deutschland – seien heute obsolet. Die Masse der Straftaten mit PKK-Bezug werde vielmehr einzig durch das Verbot erzeugt, so die Argumentation der Juristen. Ein Sprecher des Innenministeriums hatte umgehend erklärt, es bestehe keine Veranlassung, von der Einstufung der PKK als »terroristisch« und »extremistisch« abzurücken. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Polizeiübergriffe auf die friedliche Demonstration als Versuch von staatlicher Seite, die gewünschten Bilder von den scheinbar gefährlichen Kurden zu erzeugen. Am Sonnabend war zudem der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu beim NATO-Gipfel in Berlin. Die Türkei hatte dort ihre Zustimmung zu einem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens an die Bedingung eines schärferen Vorgehens gegen die PKK durch den Westen geknüpft.