»Rest der Welt interessiert die G7-Staaten nicht«

Dieter Menne/dpa Viele andere treibt die Bedrohung der Menschheit durch den Kapitalismus auf die Straße. Demonstration von Fridays for Future in Bochum (6.5.2022)

Zum Gipfeltreffen der sieben größten ­Industrienationen, den G7, in diesem Sommer im bayerischen Elmau hat sich erneut ein breites Protestbündnis zusammengefunden. Was ist im Vorfeld und zum Gipfel geplant?

Vom 6. Juni bis zum Gipfel Ende Juni gibt es eine bundesweite Mobilisierungsrundreise mit etlichen Aktivisten aus dem globalen Süden, die vor Ort den Austausch mit Gruppen etwa aus der Klimagerechtigkeitsbewegung suchen. Der Großteil dieser Rundreise steht bereits. Darüber hinaus wird es in München die Gerechtigkeits- und Klimakonferenz, kurz Gekko, von Fridays for Future und der Climate Cooperation Initiative geben, die sich Fragen globaler und Klimagerechtigkeit widmet. Ebenso in München wird es einen Alternativgipfel geben. Rund um das G7-Gipfelwochenende wird es wieder ein Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen sowie Demonstrationen in München von großen NGOs und vor Ort durch das Protestbündnis geben. Allgemein wird das Thema der Proteste dieses Jahr globale Gerechtigkeit statt G7 sein.

Welche Kritik übt Ihr Bündnis vor allem?

Die Hauptkritik ist, dass die Staatschefs dieser sieben wirtschaftlich sehr starken Länder meinen, sich weitab von allem abgeschirmt in den Bergen treffen zu können, um die Geschicke der Welt zu lenken. Die Menschen des globalen Südens, die von globaler Ungerechtigkeit und der Klimakrise am meisten betroffen sind, sitzen nicht mit am Tisch. Mit ihren Absprachen untergraben die G7 zudem demokratisch legitimierte Gremien. Die Entscheidungsgewalt dieser Staaten in Fragen von Klima, Pandemie oder Krieg gibt ihnen sehr viel Macht, die sie nicht haben dürften. Dagegen protestieren wir rund um den Gipfel und am Camp.

Beim vorherigen Gipfel in Elmau gab es Fridays for Future noch nicht. Ist der Fokus auf Klimagerechtigkeit gewachsen?

In den vergangenen Jahren bekam die Klimakrise deutlich mehr Aufmerksamkeit. Allerdings passiert immer noch sehr wenig. Was im Rest der Welt passiert, interessiert die G7-Staaten nicht, außer, dass Rohstoffe aus Ländern des globalen Südens importiert werden. Die sieben Gipfelstaaten üben eine enorme Macht über die Länder im Süden aus, da diese zum Teil hoch verschuldet sind. In der Folge sind sie dazu gezwungen, ihre fossilen Rohstoffe aus der Erde zu holen und zu exportieren.

Ein Projekt, das von einem breiten internationalen Bündnis getragen und zu G7 starten wird, ist die Initiative »Debt for climate« (etwa »Verschuldung für’s Klima«, jW). Diese sieht einen Mechanismus vor, bei dem den Ländern des globalen Südens ihre Schulden bei Weltbank und anderen Staaten oder Institutionen des Nordens erlassen werden. Statt dessen sollten sie damit in der Lage sein, wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und ihre fossilen Rohstoffe nicht zur Schuldentilgung zu fördern.

2015 gab es den Versuch, das Camp zu untersagen. Was erwarten Sie diesbezüglich in den kommenden Wochen?

Es gab bereits Kooperationsgespräche mit den zuständigen Behörden sowie der Polizei vor Ort. Da gibt es bislang keine Probleme. Vermutlich auch wegen ihrer Erfahrungen vom letzten Mal.

Mit welchen Repressionen rechnen Sie? Etwa im Hinblick auf das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz, dessen Auswirkungen schon bei den Protesten gegen die Internationale Automobilausstellung, IAA, Anfang September 2021 in München zu sehen waren.

Das Problem wird sein, dass durch den Gipfel ein massives Polizeiaufgebot da ist und es dadurch nicht unbedingt sicherer wird. Wir sind nicht da, um gegen die Polizei zu demonstrieren. Wir sind da, um gegen die G7 zu demonstrieren. Und wir tun das friedlich. Wenn es zu Ausschreitungen kommt, wird das nicht von uns ausgehen.

Auch die Anreise zum Protest wird für uns noch ein Thema sein aufgrund der weiträumigen Sperrungen im Raum Garmisch-Partenkirchen. Insbesondere aus München wird es im Anschluss an die Demonstration daher auch noch ein paar Sammelbusse geben. Darüber hinaus wird es an den Bahnhöfen in Garmisch und Umgebung Dauerkundgebungen geben. Einerseits, um ankommende Aktivisten zu unterstützen, aber auch, um die Bevölkerung vor Ort mit einzubinden.