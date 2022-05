Kampagne gegen Pellmann

Christian Grube/imago images Pellmann-Wahlplakat in der Leipziger Innenstadt während des Bundestagswahlkampfes 2021

Sören Pellmann hat seine Kandidatur für den Vorsitz von Die Linke noch nicht offiziell erklärt. Dennoch lässt der Spiegel bereits alle Minen springen: Im aktuellen Heft des Hamburger Nachrichtenmagazins insinuieren gleich drei Autoren in einem investigativ aufgemachten Text, der Bundestagsabgeordnete habe im Wahlkampf 2021 »erstaunlich viel Geld« zur Verfügung gehabt.

Pellmann hatte bei der Bundestagswahl am 26. September das Direktmandat im Wahlkreis Leipzig II gewonnen und damit seiner Partei den Wiedereinzug in den Bundestag in Fraktionsstärke gesichert. Zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die UdSSR war er am 22. Juni 2021 bei einer Veranstaltung der Linke-Bundestagsfraktion auf dem Augustusplatz aufgetreten, bei der auch der russische Generalkonsul Andrej Dronov gesprochen hatte – für den Spiegel eine Gelegenheit, um Pellmann als »ausgesprochenen Russlandfreund« zu markieren. Zum Problem erklärt das Magazin auch, dass Pellmann »noch im April« gesagt habe, die Führung in Kiew sei »rechtsnationalistisch«.

Ungenannte »Leipziger Kommunalpolitiker aus vier Parteien« monieren laut Spiegel, dass Pellmann »wahnsinnig früh und wahnsinnig viel« plakatiert habe – »sogar« (!) »zielgerichtet mit verschiedenen Botschaften in den Vierteln«. Papiertüten habe es »sogar« mit »Porträt von ihm« gegeben, dazu Sonnenbrillen, Stoffbeutel und Teelichter. 120.000 Euro habe diese »Materialschlacht« gekostet, schätzen laut Spiegel Politiker von SPD, Grünen und CDU. Die gesamte Tendenz des raunenden Textes führt – ohne dies, weil juristisch angreifbar, offen auszusprechen – auf den Verdacht hin, das Geld sei indirekt oder direkt aus Russland gekommen.

Pellmann nannte die Summe am Samstag gegenüber dpa »deutlich überzeichnet«. Insgesamt seien für den Bundestagswahlkampf in Leipzig mit zwei Wahlkreisen etwa 50.000 Euro veranschlagt gewesen. Dazu konnten Spenden eingeworben werden; allerdings sei »kein einziger Euro aus irgendeinem Unternehmen dabei«. Auch habe es keine Spenden russischer Staatsbürger gegeben. Demnächst werde es einen transparenten Rechenschaftsbericht geben.