»Antifa-Stadtrundgang durch Tübingen«. Der Rundgang mit Lucius Teidelbaum dauert etwa zwei Stunden. Es geht um die lokale Geschichte in der Nazizeit, die völkische Bewegung in der Weimarer Republik und die Nachkriegsgeschichte. Neben den braunen Flecken auf der weißen Weste Tübingens werden auch Widerstandsakte angesprochen. Heute, 13 Uhr. Treffpunkt: Epplehaus, Karlstraße 13, 72072 Tübingen. Veranstalter: INPUT Tübingen

»Russland und sein Krieg in der Ukraine«. Tagung zu den inneren Verhältnissen der Russischen Föderation. Sie bestimmen auch das Herangehen dieses Landes an den Krieg. Es sprechen die Journalisten Kai Ehlers und Ulrich Heyden, sowie junge Welt-Autor Reinhard Lauterbach und Ivan Rodionov, ehemals Chefredakteur von RT Deutsch. Heute, 11 Uhr, online und in Kassel, Café Buch-Oase, Germaniastraße. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung Wuppertal

»Pflege im Theaterlabor mit Methoden des Forumtheaters«. Gespräch. Die Politik hat das Krankenhaus zu einem Ort von Kostendruck und Zeitnot mit zu kleinen Teams für zu viele Patienten, mit starren Hierarchien gemacht. Pflegekräfte und ihre Verbündeten sollen ins Gespräch kommen. Das »Mobile Team für Streikgymnastik« untersucht mit dem Publikum den Krankenhausalltag. Handlungsalternativen werden auf der Bühne erprobt. Montag, 15.5., 11 Uhr, im ZAKK, Fichtenstr. 40, 40233 Düsseldorf. Veranstalter: RLS NRW, Verein zur Förderung eines öffentlichen und solidarischen Gesundheitswesens NRW e. V. und andere