Anno …20. Woche

1932, 18. Mai: Im Hotel Kaiserhof in Berlin findet die erste Zusammenkunft des »Keppler-Kreises«, ab 1933 »Freundeskreis Reichsführer SS«, mit Adolf Hitler statt. Teilnehmer sind u. a. die Bankiers von Schröder und Schacht sowie der Großindustrielle Vögler. Himmler hatte den Kontakt zu den hochrangigen Wirtschaftsführern zunächst gesucht, um die Vorstellungen des »Schwarzen Ordens« der SS auch in Kreisen des Großkapitals zu verbreiten. Die Mitglieder des »Freundeskreises« spenden jährlich etwa eine Million Reichsmark, die zum Auf- und Ausbau der SS genutzt werden.

1952, 20. Mai: Nach einem Warnstreik von Arbeitern und Angestellten kommt es in Frankfurt am Main zu einer Demonstration von mehr als 100.000 Menschen, die sich gegen die Einführung des arbeiterfeindlichen Betriebsverfassungsgesetzes sowie den als militaristisch kritisierten Generalvertrag zwischen der BRD und den USA, Frankreich und Großbritannien (Deutschlandvertrag) richtet. Bereits vier Tage zuvor waren in Hamburg 150.000 Menschen mit dem gleichen Anliegen auf die Straße gegangen.

1957, 17. Mai: Vor dem Lincoln-Memorial in Washington versammeln sich 37.000 Menschen zu einem »Marsch für die Freiheit«. Sie fordern das uneingeschränkte Wahlrecht für Schwarze. Hauptredner auf der Kundgebung ist der aus Alabama stammende Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King.

1957, 19. Mai: Nachdem die Gesamtdeutsche Volkspartei bei der Bundestagswahl 1953, bei der zum ersten Mal die Fünf-Prozent-Hürde galt, den Einzug ins Parlament verpasst hat und die SPD ein Bündnis für die nächste Wahl ausschließt, löst sich die Partei auf. Sie war im November 1952 in Frankfurt am Main aus den Reihen der Notgemeinschaft für den Frieden gegründet worden und stellte sich gegen die von der Adenauer-Regierung betriebene Wiederbewaffnung. Ihr prominentestes Mitglied ist der vormalige Innenminister Gustav Heinemann, der sich kurz darauf der SPD anschließt.

1972, 22.–30. Mai: Als erster US-Präsident kommt Richard M. Nixon zu einem Staatsbesuch in die sowjetische Hauptstadt. Im Rahmen der Moskau-Visite werden Abkommen über die Beschränkung der Raketenabwehrsysteme (ABM-Vertrag) und die Begrenzung der strategischen Offensivwaffen (SALT I) unterzeichnet.