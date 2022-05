Daniel Bockwoldt/dpa

Von rund 5.200 Beschäftigten in Hamburger Kindertagesstätten traten am Freitag etwa 2.000 erneut in den Warnstreik im bundesweiten Tarifkonflikt für Beschäftigte von Kitas und sozialer Arbeit im öffentlichen Dienst der Kommunen. Verdi organisierte am Vormittag einen Demonstrationszug durch die Hamburger Innenstadt mit Abschlusskundgebung auf dem Gänsemarkt. Laut der Dienstleistungsgewerkschaft fehlen in Kitas hierzulande mehr als 170.000 Fachkräfte. Die Beschäftigten seien ausgebrannt, hätten physisch und psychisch kaum mehr Kapazitäten. (jW)