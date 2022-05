Kapitulation

Lehtikuva Neumitglied im Kriegsklub: Finnland hat sich dem britischen Druck gebeugt

Die wichtigste politische Aufgabe sei gegenwärtig, den Krieg in der Ukraine, der »von außen« geschaffen worden sei, zu stoppen, meinte der Papst. Und hat recht. Er sei aber pessimistisch, denn aus dem »Weltkrieg in Stücken«, von dem er vor Jahren gesprochen habe – und dabei die westlichen Feldzüge aufzählte – seien wir jetzt in einer Wirklichkeit, die zu einem Weltkrieg führen könne.

Seit Donnerstag hat Franziskus einen Grund mehr für Pessimismus – den Kernsatz der gemeinsamen Erklärung des finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö und der Ministerpräsidentin Sanna Marin: »Finnland muss unverzüglich die NATO-Mitgliedschaft beantragen.« Die Grenze der Allianz zu Russland verdoppelt sich so mit einem Federstrich, und zugleich wird ein mehr als 100jähriges Bemühen imperialistischer Länder, insbesondere der USA und Großbritanniens, vollendet: Zwischen Russland und seinen westlichen Nachbarn eine möglichst tiefe Kluft zu schaffen, einen mit Raketen vollgestopften Schützengraben – Wirtschafts- und Medienkrieg inklusive. Das ist die Fortsetzung der Politik, die mit dem Satz des damaligen US-Außenministers James Baker begann, die NATO werde nach der Vereinigung beider deutscher Staaten »keinen Zoll« nach Osten vorrücken.

Die Schwächung und Kolonisierung Russlands durch dessen Aufteilung ist ein Vorhaben, das seine Ursprünge nicht vor 30 Jahren, sondern Jahrzehnte zuvor hatte. Das kaiserliche Deutschland verfolgte es bewaffnet im Ersten Weltkrieg, nach dessen Niederlage griffen die Westmächte mit militärischen Interventionen ein, bevor der deutsche Faschismus es erneut zum Kriegsprogramm machte. Nach der jetzigen Erklärung aus Helsinki lässt sich sagen: Die Welt ist wieder an diesem Punkt.

Das Vorrücken der NATO nach Osten, die Kündigung aller Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge durch die USA und die Raketenstationierung unter immer dummdreisteren Vorwänden in Rumänien und Polen hat nun ein historisches Resultat. Der Anlass – der Angriff Russlands auf die Ukraine – ist die Gelegenheit, um Brücken zu einer möglichen Verständigung mit Moskau durch Offensivwaffen zu ersetzen. US-Hyperschallraketen also demnächst in Finnland? Das wird eine sehr ungemütliche Nachbarschaft zur Atommacht, obwohl die erste Reaktion aus Moskau zwar klar, aber höflich war. Kein Zufall aber, dass Niinistö und Marin am Tag nach dem Besuch Boris Johnsons bei ihnen die längst durchlöcherte finnische Neutralität endgültig aufkündigten. London hat den Auftrag, eine Art Stahlpakt gegen Russland zu schmieden. Vorm britischen Furor konnten die Finnen nur noch kapitulieren. Großbritannien hat ein noch geringeres Interesse daran, den Ukraine-Krieg zu beenden, als z. B. Berlin.

Das erfährt gerade, wie es ist, wenn das Kiewer NATO-Schoßkind das Gas abstellt. In Finnland sind zukünftig noch ganz andere Wendungen möglich. Krieg in Stücken ist seit Donnerstag nicht mehr Hauptprogramm.