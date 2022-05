Bereits 43 Tote nach Explosion in Havanna

Havanna. Nach der Gasexplosion im Hotel »Saratoga« in Havanna ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Am Dienstag abend gab das kubanische Gesundheitsministerium die Zahl der Toten mit 43 an. 54 Menschen wurden demnach bei dem Unglück verletzt, 17 befanden sich noch im Krankenhaus. Das Fünfsternehotel, das zu den Wahrzeichen der kubanischen Hauptstadt zählt, war zum Zeitpunkt des Unglücks wegen der Pandemie und Renovierungsarbeiten noch geschlossen. Nach Angaben des Betreibers hielten sich 51 Angestellte und Arbeiter in dem Gebäude auf, um die für Dienstag geplante Wiedereröffnung vorzubereiten. (AFP/jW)