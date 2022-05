Zypern: Sechs Verletzte nach Brand in Lager

Nikosia. Bei einem Brand in einem völlig überfüllten zyprischen Registrierungslager für Asylsuchende sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Wie die zyprische Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitten sie Verbrennungen und wurden in Krankenhäuser in der nahegelegenen Hauptstadt Nikosia gebracht. Die Verletzten stammen demnach aus Nigeria. Die Feuerwehr suche nach den Ursachen des Brandes, der in den frühen Morgenstunden ausbrach, berichtete der staatliche Rundfunk. Das Lager von Pournara ist für 1.000 Menschen gedacht. Inzwischen leben dort doppelt so viele. (dpa/jW)