Für neuen Feiertag

Leo Schöwerling/aal.photo/imago Auch in Bayern begingen am Sonntag Nazigegner den Tag der Befreiung wie hier in München

In vielen Städten haben Antifaschistinnen und Antifaschisten bundesweit den diesjährigen 8. Mai genutzt, um an die bei der Befreiung vom Faschismus umgekommenen Soldaten der Roten Armee zu erinnern. Vielerorts wurden dabei auch aktuelle Aspekte des Kampfes gegen rechts aufgegriffen und unter anderem gegen Rassismus protestiert. So würde die Umsetzung »der Lehren des 8. Mai« unter anderem auch bedeuten, die AfD, die NPD und ihre Verbündeten aufzuhalten, die Logik des Militärischen zu durchbrechen und die Diffamierung sowie Repression demokratischer und antifaschistischer Zusammenschlüsse durch den Staat zu beenden, wie es im Text zur aktuellen Petition für den 8. Mai als bundesweiten gesetzlichen Feiertag heißt. Sie war von der am 10. Juli 2021 verstorbenen Holocaustüberlebenden Esther Bejarano mit initiiert worden.

175.000 Unterschriften

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) setzt sich im Verbund mit vielen weiteren Initiativen seit einigen Jahren schon für den Feiertag ein. Bislang haben einzelne Bundesländer den 8. Mai lediglich zu einem Gedenktag erklärt: Mecklenburg-Vorpommern ab 2002, Brandenburg seit 2015 und Schleswig-Holstein seit 2020. Im selben Jahr war in Berlin der 75. Jahrestag der Befreiung einmalig zum gesetzlichen Feiertag erklärt worden.

Der VVN-BdA-Bundesvorsitzende Florian Gutsche hatte am vergangenen Donnerstag die Petition an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) in Erfurt überreicht, da Ramelow derzeit auch das Amt des Bundesratspräsidenten innehat. In der Petition, die bisher von etwas mehr als 175.000 Personen unterzeichnet wurde, heißt es: »Sonntagsreden, die Betroffenheit zeigen, reichen nicht. Es muss gestritten werden für die neue Welt des Friedens und der Freiheit, die die befreiten Häftlinge im Schwur von Buchenwald als Auftrag hinterlassen haben. Ein offizieller bundesweiter Feiertag wäre dafür die regelmäßige Verpflichtung. – Nicht nur, aber eben auch an jedem 8. Mai.«

Ähnlich wurde das auch in Dortmund gesehen. Dort demonstrierten am Sonntag rund 250 Personen gegen rechte Hetze und für den Feiertag am 8. Mai. Die Demonstration durch die Innenstadt verlief ohne Angriffe der Polizei, die erst eine Woche zuvor anlässlich von Protesten gegen einen Neonaziaufmarsch gewalttätig gegen Antifaschisten vorgegangen war. In Frankfurt am Main fand eine antifaschistische Abenddemonstration statt, in deren Aufruf die Initiatoren forderten, dass Nazigegner sich besser vernetzen müssten, um den Rechten auf der Straße, im Internet, auf der Arbeit und in den Wohnvierteln entgegentreten zu können. Nur gemeinsam könnten faschistische Bedrohungen bekämpft und könne für die Perspektive einer solidarischeren, gerechteren und sozialeren Welt eingetreten werden.

Dies wurde vom Offenen Antifaschistischen Treffen Duisburg (OAT) bereits Samstag in der Nachbarstadt Krefeld umgesetzt. Laut eigenem Bericht wurde dort der Landtagswahlkampfabschluss der AfD durch eine Demonstration und lautstarke Proteste deutlich beeinträchtigt. Den 8. Mai selbst wollte das OAT nutzen, um Schlüsse für »heutiges Handeln gegen reaktionäre, nationalistische und rassistische Hetze« zu ziehen, wofür wiederum am Tag darauf eine antifaschistische Veranstaltung vor dem Duisburger Hauptbahnhof stattfand.

Aus Geschichte lernen

Auch im Norden der Bundesrepublik versammelten sich Antifaschistinnen und Antifaschisten. Der »Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag« hatte für Sonntag zur Festkundgebung am Hamburger Jungfernstieg eingeladen. Der Ratschlag wollte laut Ankündigung »das antifaschistische Erbe, die Erkenntnisse und Errungenschaften aus der Befreiung als globale Friedensursachen für heute lebendig machen«. Im Sinne des Plädoyers der KZ-Überlebenden und humanistischen Kämpferin Bejarano rufe man alle Nazigegner auf, »gemeinsam den 8. Mai zum Feiertag des Antifaschismus, des Friedens, der Völkerverständigung und des Lernens aus der Geschichte zu machen«.

Dieses Ansinnen kam durch das umfangreiche Bühnenprogramm mit zum Ausdruck. Es gab zahlreiche Musik- und Kulturbeiträge sowie Grußworte verschiedener antifaschistischer Initiativen und Parteien. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Ukraine-Krieges griffen mehrere Beiträge möglichen Lehren aus der Geschichte für die Friedensbewegung auf. Der Schauspieler und Aktivist Rolf Becker hielt eine Lesung für ein solidarisches, ziviles Europa. Der Völkerrechtler Norman Paech widmete sich in seinem Redebeitrag den Vereinten Nationen als zivile Alternative zur NATO-Kriegsallianz. In einer Podiumsdiskussion von Vertretern aus Kirche, DGB, VVN-BdA und der Bürgerschaft wurde die Forderung nach einem gesetzlichen Feiertag aus der Stadtgesellschaft unterstrichen.