Schwesig: Wahlalter soll auf 16 Jahre sinken

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern soll bei Landtagswahlen das Mindestwahlalter auf 16 Jahre abgesenkt werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf an. Die Koalition aus SPD und Die Linke löse damit ein Versprechen aus dem Wahlkampf 2021 ein, sagte Schwesig. Die Landesregierung hofft, dass der Landtag das Gesetz noch dieses Jahr verabschiedet. Das Mindestalter für das passive Wahlrecht soll bei 18 Jahren bleiben. (AFP/jW)