Besorgnis wegen Antisemitismus

C. Hardt/Future Image/imago images Davidstern, Teufel, Nazifahne: Fruchtbarer Boden für Antisemitismus im »Querdenker«-Milieu (Düsseldorf, 16.2.2022)

Über 3.000 als antisemitisch eingestufte Straftaten wurden 2021 in der Bundesrepublik gezählt. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erfassung solcher Vorfälle in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik vor zwanzig Jahren. Eine starke Zunahme antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung ist damit allerdings nicht verbunden, vielmehr zeigt sich eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger besorgt wegen des Antisemitismus, zudem bestehen kaum noch Antipathien gegenüber Juden. Das ist einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Umfrage mit dem Titel »Antisemitismus in Deutschland« zu entnehmen, die im Auftrag des American Jewish Committee (AJC) Berlin vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt wurde. Die Studie liefere »lang erwartete repräsentative Zahlen zur Lage des Antisemitismus in unserem Land«, so der Antisemitismusbeauftrage der Bundesregierung, Felix Klein.

Wenig überraschend stimmten Wähler der AfD antisemitischen Vorurteilen, wonach Juden reich und für Wirtschaftskrisen verantwortlich seien sowie zuviel Macht im Finanzwesen, den Medien und der Politik hätten, fast doppelt so häufig zu als der Bevölkerungsdurchschnitt. Die von der AfD immer wieder propagierte Solidarität mit Israel und Juden erscheint so vor allem taktischer Natur, um besser den eigenen Rassismus gegen Migranten aus muslimischen Ländern pflegen zu können.

Die Studie könnte den Islamhassern neue Munition liefern. Denn es wurden nicht nur 1.025 Deutschsprachige ab 18 Jahren befragt, sondern in einer gesonderten Befragung auch 561 deutschsprachige Muslime. »Die vorliegenden Zahlen bestätigen bedauerlicherweise, was wir bereits seit langer Zeit befürchtet hatten: Antisemitische Einstellungen sind hier sehr weit verbreitet«, behauptete AJC-Berlin-Direktor Remko Leemhuis, der dabei auch auf »antiisraelische Demonstrationen der letzten Wochen« verwies.

Die Befragung belege zudem einen engen Zusammenhang zwischen Antizionismus und Antisemitismus, heißt es in der Studie. Indessen dürfte eine unter Muslimen festgestellte negativere Sichtweise auf Israel als in der Durchschnittsbevölkerung in der Regel weniger der Religion der Befragten als vielmehr ihrer familiären Migrationsgeschichte geschuldet sein. Schließlich haben insbesondere Palästinenser, aber auch Menschen aus anderen nahöstlichen Ländern wie dem Libanon eigene schlechte Erfahrungen mit der israelischen Kriegspolitik gemacht. Eine unzulässige Gleichsetzung des Staats Israel mit Juden in aller Welt ist zudem keine muslimische Spezialität, sondern Anspruch des »jüdischen Staates«.

In der Praxis wird der Antisemitismusvorwurf nicht nur gegen tatsächliche Judenhasser und Relativierer der Schoah, sondern zunehmend inflationär gegen alle Kritiker der israelischen Politik ins Feld geführt. So ruft die Berliner Kampagne »Solidarisch gegen Hass« für Sonntag zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus auf dem Bebelplatz mit den Worten auf: »Wir suchen den Antisemiten des Jahres. Und schicken ihn und seinesgleichen in die Wüste.« Der Aufruf zur »großen Show« zeigt den Hintern eines in die Wüste trabenden Esels, auf dem nicht nur ein »Judenstern«, sondern auch die Logos der Israel-Boykott-Kampagne BDS sowie der Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangen. Letztere wird von Unterstützern der israelischen Regierung des Antisemitismus beschuldigt, da sie Israel ein System der »Apartheid« gegenüber den Palästinensern attestiert hatte.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung aus Mitteln des »Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus«. Entsetzt zeigte sich Wieland Hoban, Vorsitzender des Zusammenschlusses Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e. V., in einer jW vorliegenden Beschwerde an die Senatsverwaltung vom Dienstag, dass ausgerechnet die für Antidiskriminierung zuständige Behörde »diese Provokation offiziell unterstützt« und die Diffamierung der renommierten Menschenrechtsorganisation mitträgt. Es sei »der Gipfel der Geschmacklosigkeit, dass dies auch noch am 15. Mai stattfindet, am Jahrestag der Nakba (Katastrophe, jW), bei der ca. 750.000 indigene Bewohner Palästinas von den Gründern Israels gewaltsam vertrieben – also buchstäblich in die Wüste geschickt – wurden«, so Hoban.