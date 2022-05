Scholz verteidigt Ukraine-Kurs

IMAGO/Christian Spicker

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Vorwurf der Zögerlichkeit bei der Unterstützung der Ukraine zurückgewiesen. »Ich habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen, mich mit den Verbündeten abgestimmt«, sagte er am Montag in der ZDF-Sendung »Was nun?«. »Aber mein Kurs ist schon, dass wir besonnen und mit klarem Verstand handeln.« Scholz betonte, die geleistete finanzielle und militärische Hilfe der BRD und anderer Staaten habe dazu beigetragen, »dass die ukrainische Armee, die wirklich sehr erfolgreich agiert, jetzt so lange durchhalten kann gegen einen so übermächtigen Gegner«. Man werde die ukrainische Armee dabei weiter unterstützen. (dpa/jW)