ZUMA Press/imago/Montage jW

Nachdenken

Zu jW vom 4.5.: »Teddy im Herzen«

Das sage ich als »Wessi«: Thälmann war kein DDR-Bürger und alle Versuche, diesen Hamburger für Missetaten, die es auch in der DDR gab, verantwortlich zu machen, sind von Grund auf falsch. Er war auch kein Russe oder Sowjetbürger, und wer anderes behauptet, hat im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. (…) Denkmäler sind dazu da, zum Nachdenken anzuregen – über eine Person, ihre Zeit und ihre Rolle in der Geschichte. Nachdenken ist nun mal nicht die Sache von bornierten CDU-Politikerinnen und Politikern.

Armin Christ, Löwenberger Land

Antikommunisten

Zu jW vom 6.5.: »Antikommunisten unter sich«

(…) Das Denkmal eines Mannes, der gegen den Naziterror als überzeugter Kommunist kämpfte und dafür zum Tode verurteilt wurde, fordert die CDU-Fraktion im Bezirksparlament von Berlin-Pankow einzuschmelzen. »Geschieht ihm doch recht«, könnte man die Auslegung dieser paranoiden Antikommunisten interpretieren. Das Kon­trastprogramm haben wir hingegen mit Franz Josef Strauß, der von boshaften Medien bisweilen als Politkrimineller bezeichnet wurde. Nicht zu fassen! Für diesen feinen Herrn wurde 2018 in Bayern ein Gedenkstein errichtet, mit dem Leitspruch: »Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts.« Was würde passieren, wenn man wegen der kriminellen und unrühmlichen Rolle von Herrn Strauß in der Spiegel-Affäre – und nicht nur hier – die Beseitigung dieses Gedenksteins fordern würde?

Rudi Eifert, Langenhagen

Abkommen

Zu jW vom 5.5.: »Krieg geht vor«

Welcher Ukrainer ruft denn nach immer effektiveren und damit zerstörerischeren Waffen? Sind es die im Land Gebliebenen, die um ihr Leben fürchten müssen? Sind es die Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren möchten? Oder sind es Politiker innerhalb und außerhalb der Ukraine, die ihre Macht ausbauen und ihren Einfluss erweitern möchten? Sicher ist, dass Waffenlieferungen noch mehr Leid und Zerstörung bewirken. Ob sie Putin bewegen, den Krieg zu beenden? Eher nicht. Warum deshalb nicht auf das Abkommen »Minsk II« zurückkommen? Es wurde geschlossen, um den Frieden in Europa zu wahren. (…) Mit der Erklärung 2202 hat es auch der UN-Sicherheitsrat bestätigt. Wesentlicher Inhalt ist die Autonomie der umstrittenen Region Donbass in der Ukraine. So etwas wäre auch für die Krim vorstellbar. Beide Seiten könnten so ihre Interessen ausgleichen und ihr Gesicht wahren – eine Voraussetzung für ein Ende des Konflikts.

Christian Helms, Dresden

Ringtausch

Zu jW vom 29.4.: »Kriegsvorbereitung gebilligt«

Ich finde es prima, dass die jW den Antrag für eine »umfassende Unterstützung für die Ukraine« veröffentlicht hat. Man sollte ihn als Postwurfsendung verbreiten. Dass einige Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke nicht bereit waren, den Antrag mit einem deutlichen »Nein« zu kommentieren, lässt sehr tief blicken. Denn was bedeutet »Ringtausch«? Die genannten mittel- und osteuropäischen Staaten werden ihre alten sowjetischen Panzer los und bekommen dafür moderne NATO-Waffensysteme. Und das soll nicht einmalig erfolgen, sondern fortgesetzt werden. Könne manche Parteilinke so weit nicht mehr denken? Zudem warf Thomas de Maizière bei Markus Lanz die Frage auf, was eigentlich »schwere« Waffen sind, ob das nach Gewicht gehe und man deshalb immer von Panzern spricht? Was aber sei mit bewaffneten Drohnen, so seine Frage. Ja, was? Die sind zweifellos sehr gefährlich, darf man die einfach so liefern? Die Verschwommenheit von Begriffen legt stets die Vermutung nahe, dass etwas nicht so genau ausgesprochen werden soll, damit es niemand versteht und damit es auch interpretationsfähig bleibt. Die BRD-Regierung wird in diesem Dokument mehrfach aufgefordert, weitere Länder für diesen Weg zu gewinnen. Wie soll man da keine Angst bekommen?

Gertraude Barth, Berlin

Europa

Zu jW vom 5.5.: »Bis zum letzten Tropfen«

Zunächst muss doch wohl mal festgestellt werden, dass die 27 Länder der EU nicht ganz Europa darstellen. Des weiteren hat keine einzige Bürgerin oder Bürger in den EU-Ländern jemals diese eiskalte Fanatikerin von der Leyen gewählt. Woher nimmt sie daher das Mandat – von der moralischen Legitimation mal ganz abgesehen – den europäischen Kontinent nach eigenem Gutdünken politisch, wirtschaftlich und kulturell komplett zugrunde zu richten und unseren Kindern und Enkeln somit die Zukunft zu rauben? Ist ein Befehl aus Washington etwa schon Legitimation genug für die Zerrüttung und Zerstörung eines ganzen Kontinents? (…)

Reinhard Hopp, Berlin

Illusionen

Zu jW vom 5.5.: »Bis zum letzten Tropfen«

Die Träume einiger Eliten sind gefährlich. Von der Leyen studierte in der guten alten Zeit in den USA. So auch ihr Vater, der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident. Sie erlebten die USA im Aufwind und eine Sowjetunion im Niedergang. Eine Weltherrschaft Europas wurde einst durch den Kolonialismus verankert. Dass die ehemaligen Kolonien (…) sich nicht danach sehnten, kann man wohl voraussetzen! China hat auch sehr schlechte Erinnerungen an diese Zeit. Die Sowjetunion besiegte das Hitlerreich und seine diversen Satrapen. In der Systemkonfrontation spielt Europa heute eine Nebenrolle an der Seite der USA. Wir haben hier Elemente des Wahnwitzes! Diese Kreise unterschätzen die nicht mehr aufzuhaltende Klimakatastrophe und das Kräftepotential Russlands, Chinas und anderer Länder. Ob die Europäer begeistert davon sind, am Abgrund zu balancieren? War der Zweite Weltkrieg eine Katastrophe, die letztendlich glimpflich für Westdeutschland ausging, wird eine Verschärfung der Konfrontation die Menschheit beschleunigt an den Abgrund drängen. Wir brauchen Politiker, die frei sind von hochgradiger Abenteuerlust und extrem gefährlichen Illusionen. Wir haben viel wichtigere Probleme. Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen!

Achim Lippmann, Shenzhen/China